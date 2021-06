Grupa Azoty Puławy świętuje 60-lecie

Podczas jubileuszowej gali 60-lecia Grupy Azoty Puławy w czwartek uhonorowano zasłużonych pracowników i odsłonięto tablicę poświęconą pamięci pierwszego dyrektora zakładu. Grupa Azoty Puławy to jeden największych i najnowocześniejszych kompleksów azotowych w Europie.

"Jubileusz 60-lecia Grupy Azoty Puławy to powód do dumy dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Przypomnę tylko, że to właśnie dzięki połączeniu potencjałów spółek z Puław, Tarnowa, Polic i Kędzierzyna udało nam się stworzyć silną Grupę, która konkuruje i wygrywa z największymi firmami zagranicznymi na międzynarodowych rynkach" - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

Grupa Azoty Puławy to jeden największych i najnowocześniejszych kompleksów azotowych w Europie. Prezes zarządu Grupy Azoty Puławy przypomniał, że w ciągu ostatnich 60 lat w naszym kraju nastąpiło wiele zmian - od ustrojowych, przez techniczne, technologiczne, po kulturowe.

"Jako firma zawsze staraliśmy się odpowiadać na pojawiające się coraz to nowe wyzwania. Przez ten czas dla nas jedno tylko pozostawało niezmienne: zaangażowana załoga, która każdego dnia budowała i buduje potęgę dzisiejszej Grupy Azoty Puławy" - zaznaczył cytowany w komunikacie prezes zarządu Grupy Azoty Puławy Tomasz Hryniewicz.

Gala z okazji 60-lecia Grupy Azoty Puławy odbyła się w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika". Podczas czwartkowej uroczystości uhonorowano zasłużonych pracowników oraz odsłonięto tablicę poświęconą pamięci pierwszego dyrektora Zakładów Azotowych Mieczysława Kołodzieja.

Rzeczniczka prasowa Grupy Azoty Puławy Katarzyna Hałat zaznaczyła w komunikacie, że powstanie Zakładów Azotowych w Puławach było "kołem zamachowym do uruchomienia szeregu inwestycji towarzyszących".

"Wybudowane osiedla, unowocześnione centrum miasta, utworzona sieć ciepłownicza dla miasta zasilana przez elektrociepłownię z Zakładów Azotowych, sieć gazowa, rozbudowa kanalizacji i wodociągów to tylko część z pozytywnych efektów powstania puławskiej fabryki" - zaznaczyła Hałat.

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów, jak: melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.