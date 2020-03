Grupa Azoty rozpoczęła sprzedaż materiałów do druku 3D

Grupa Azoty rozpoczęła komercyjną sprzedaż materiałów do technologii druku 3D - poinformował w czwartek prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

"Nie ulega wątpliwości, że druk 3D jest jedną z najszybciej rozwijających się branż związanych z nowymi technologiami. (...) Stawiamy na rozwój materiałów do druku 3D wytwarzanych z tworzyw termoplastycznych, które produkujemy w Grupie Azoty. Nie zamierzamy się biernie przyglądać, jak ten wysokomarżowy rynek dzielą między siebie nasi konkurenci" - powiedział Wardacki.

Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty dodał, że grupa wchodzi na rynek produkcji materiałów do druku 3D ponieważ w ten sposób grupa realizuje wcześniejsze zapowiedzi powiększenia gamy produktów o takie na których będzie mogła zrealizować jak najwyższe marże.

Wiceprezes stwierdził też, że produkcja tych materiałów pozwoli przedłużyć łańcuch wartości i pozwoli podążyć spółce za rynkowymi trendami.

"Ponieważ chcielibyśmy wejść bardzo intensywnie w rynek materiałów do druku 3D, wspólnie z partnerami technologicznymi uruchamiamy akademię druku 3D Grupy Azoty. W najbliższych miesiącach chcielibyśmy w kilku miastach w Polsce zorganizować duże wydarzenia warsztatowe, na które zapraszamy naukowców, przedsiębiorców oraz entuzjastów druku 3D" - dodał wiceprezes.

Prezes Wardacki powiedział, że przewagą Grupy Azoty na rynku producentów materiałów do druku 3D będzie dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Obecne Grupa Azoty może wyprodukować około 50 ton rocznie materiałów do druku 3D, ale jest przygotowana, aby tę wartość szybko powiększyć. Spółka pracuje też nad wprowadzeniem do produkcji biodegradowalnych materiałów do druku 3D.