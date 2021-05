Grupa Azoty rusza z produkcją biodegradowalnego tworzywa. Pierwsza taka linia w regionie

We wtorek 11 maja Grupa Azoty w macierzystych zakładach w Tarnowie uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok. To nie jedyna dobra informacja dotycząca nowego produktu.

Nowe tworzywo jest w 100 proc. biodegradowalne.

To pierwsze tego typu rozwiązanie w regionie.

Grupa Azoty opatentowała wdrożone rozwiązania.

Przyszłość dla tworzyw biodegradowalnych

