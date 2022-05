Grupa Azoty walczy z cenami gazu i innych surowców

Grupa Azoty w I kwartale tego roku działała pod silną presją wysokich cen produktów i materiałów, a zwłaszcza ponad 500-procentowej podwyżki ceny gazu ziemnego niezbędnego w procesach technologicznych. Po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę dodatkowo pojawiły się problemy z dostępnością surowców wykorzystywanych w produkcji.

Grupa Azoty w I kwartale 2022 roku zanotowała skonsolidowane przychody netto na poziomie 6,827 miliarda złotych, zaś EBITDA wyniosła 1,33 miliarda złotych.

Jak czytamy w komunikacie, I kwartał tego roku był kolejnym okresem zakłóceń równowagi popytowo-podażowej na rynkach spowodowanych wychodzeniem z pandemii Covid-19 spotęgowanych dodatkowo zbrojną napaścią Rosji w Ukrainie.

Dla segmentu agro odnotowano wzrost cen wszystkich surowców niezbędnych do produkcji, w tym zwłaszcza cen gazu ziemnego, które zdrożały 5 razy.

Tak wysokie podwyżki zmusiły do podniesienia cen gotowych produktów w tym także nawozów sztucznych. Oznaczało to ograniczenie popytu i w efekcie niższy wolumen sprzedaży. Strategia grupy założyła maksymalizację produkcji we własnych zakładach przy utrzymaniu jednych z najniższych cen w Unii Europejskiej.

Równocześnie po wprowadzeniu unijnych sankcji ograniczony został import gotowych nawozów z Rosji.

W segmencie chemii także odnotowano wzrost cen i surowców, a największa dynamika dotyczyła wodnych roztworów na bazie mocznika, melaminy oraz siarki. Problemem była także dostępność części produktów ponieważ zablokowany został import z Rosji przez wprowadzenie sankcji i z Ukrainy ze względu na zablokowanie eksportu przez porty czarnomorskie. Niedobory pojawiły się także na innych rynkach europejskich.

W segmencie tworzywa o wzroście cen decydowały wyceny rynkowe benzenu i fenolu co przenosiło się na ceny produktów. Udało się natomiast zwiększyć produkcję poliamidu naturalnego.

Ostateczne, szczegółowe wyniki kwartalne zostaną przedstawione 25 maja tego roku.

