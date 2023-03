Grupa Azoty wypracowała mniejszy zysk przy dużo większych przychodach

Grupa Azoty w całym 2022 r. wypracowała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 24,6 mld zł - to duży wzrost w porównaniu z rokiem 2021 r., kiedy przychody sięgnęły 15,9 mld zł. Zysk netto zmalał z 634 mln zł w 2021 r. do 584 mln zł w 2022 r.

Wyniki Grupy Azoty w czwartym kwartale 2022 r. obciążone zostały odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców.

Duża część rolników nie podjęła jeszcze decyzji o zakupie konkretnych nawozów przed zbliżającym się sezonem aplikacyjnym. Podobnie sytuacja kształtuje się w całej Europie.

Ceny gazu ziemnego w czwartym kwartale 2022 r. podlegały bardzo dynamicznym zmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 160 euro za MWh.

W czwartym kwartale 2022 roku Grupa Azoty wypracowała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5,1 mld zł i wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji) w wysokości minus 296 mln zł, przy marży EBITDA minus 5,8 proc.

W całym 2022 roku Grupa Azoty wypracowała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 24,65 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 2,54 mld zł, przy marży EBITDA 10,3 proc.

Wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny zdominowały sytuację w 2022 r.

Sytuacja podażowo-popytowa w europejskiej branży nawozowo-chemicznej w całym 2022 roku (w tym w czwartym kwartale) zdeterminowana była rynkowymi konsekwencjami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i wysokimi poziomami cen surowców oraz mediów energetycznych, co skutkowało ograniczeniami produkcji przez europejskich producentów.

W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach działalności odnotowywano wzrost poziomu cen produktów przy jednoczesnym spadku wolumenów sprzedaży oraz zachwianie równowagi popytowo-podażowej.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki była inflacja oraz wzrost kosztów stałych w działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy Azoty miała konsekwentnie realizowania strategia dywersyfikacji biznesu.

Istotne odpisy aktualizacyjne pogorszyły wyniki

Wyniki Grupy Azoty w czwartym kwartale 2022 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców.

Wpływ opisanych powyżej odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w czwartym kwartale 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT (zysk operacyjny) i EBITDA o kwotę około 404 mln zł.

Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za 2022 rok o kwotę 963 mln zł.

Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty polityką rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA.

Rekordowe oraz wysoce zmienne ceny surowców i gazu

- Rekordowe oraz wysoce zmienne ceny surowców, głównie gazu ziemnego w całym 2022 roku, będące skutkiem m.in. agresji Rosji na Ukrainę i niespotykana wcześniej presja kosztowa wymusiły ograniczenia produkcji w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty, głównie w segmencie Agro i w segmencie Tworzyw. Spadek cen gazu pozwolił w październiku na przywrócenie produkcji. W obliczu bardzo wymagających warunków rynkowych i makroekonomicznych, pozytywny wpływ na wyniki Grupy Azoty w całym 2022 roku miała strategia dywersyfikacji biznesu - mówi Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty.

Podkreśla, że od czwartego kwartału 2022 roku w Europie obserwujemy zachwianie równowagi popytowo-podażowej we wszystkich segmentach, co znajduje odzwierciedlenie w dostosowywaniu wielkości produkcji spółek grupy kapitałowej do bieżącej sytuacji rynkowej.

- Wypracowana stabilna sytuacja finansowa pozwala Grupie Azoty skutecznie mierzyć się z tymi wyzwaniami. Nadrzędnym celem Grupy Azoty pozostaje zapewnienie dostępu do nawozów na naszym najważniejszym rynku w Polsce. Z analiz wynika, że duża część rolników nie podjęła jeszcze decyzji o zakupie konkretnych nawozów przed zbliżającym się sezonem aplikacyjnym - ocenia Marek Wadowski.

Zaznacza, że podobnie sytuacja kształtuje się w całej Europie, gdzie widoczny jest znaczący spadek popytu na nawozy.

- W przypadku tworzyw i chemii wielkość produkcji i sprzedaży dostosowujemy do aktualnego oraz prognozowanego popytu rynkowego oraz konkurencyjności kosztowej naszej oferty. Silną presję w tych obszarach wywołuje import produktów spoza UE, które ze względu na mniejsze koszty produkcji poza UE i brak kosztów związanych z polityką klimatyczną, są znacząco tańsze. W tych obszarach kontynuujemy działania w kierunku szybkiego i elastycznego reagowania na wszelkie zmiany w docelowych segmentach sprzedaży. Pomimo tej wymagającej sytuacji rynkowej, kluczowa inwestycja Grupy Azoty, tj. Polimery Police realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Uruchomienie nowej fabryki będzie znaczącym wzmocnieniem oraz dywersyfikacją naszego biznesu - przekonuje Marek Wadowski.

Segment Agro: duże wahania cen surowców i nierównowaga popytowo-podażowa

W Segmencie Agro w czwartym kwartale 2022 roku głównymi determinantami wyników były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych.

Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie podlegały bardzo dynamicznym zmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 160 euro za MWh.

W związku z obserwowanym trendem spadkowym cen gazu ziemnego, w październiku 2022 roku w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty podjęto decyzję o przywróceniu wstrzymanej lub ograniczonej w sierpniu 2022 roku produkcji nawozów azotowych.

Rynek nawozów w czwartym kwartale 2022 roku znajdował się w stagnacji. Producenci oczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związku z nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali się z zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewali się z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu.

Konsekwencją rozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowych nawozów u producentów i dystrybutorów. Dodatkowym czynnikiem ograniczenia zakupów przez odbiorców były niepokojące sygnały ze strony rynku rolnego, zwłaszcza obserwowany trend spadkowy cen płodów rolnych, czemu sprzyjały wysokie wolumeny zbóż pochodzących z Ukrainy.

Wypracowana w czwartym kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro znacząco spadła względem IV kwartału 2021 roku i ukształtowała się na poziomie minus 5,3 proc. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Chemia: niski popyt na produkty i import z kierunków azjatyckich

W Segmencie Chemia w czwartym kwartale 2022 roku obserwowano niski popyt na produkty oraz import konkurencyjnych cenowo produktów z kierunków azjatyckich.

Jednocześnie odnotowano wzrost cen rok do roku dla wszystkich produktów, za wyjątkiem siarki, przy jednoczesnym spadku cen w relacji do poprzedniego kwartału (z wyjątkiem melaminy). Wolumen sprzedaży produktów był istotnie ograniczony w relacji do analogicznego kwartału roku poprzedniego; jedyne wzrosty odnotowano w przypadku siarki.

Na rynku obserwowano niskie zapotrzebowanie na alkohole OXO, plastyfikatory, biel tytanową, melaminę oraz NOXy z uwagi na dużą podaż produktów segmentu na rynku europejskim pochodzących z importu z Azji. Rynek monitorował również możliwe skutki zwiększenia potencjału eksportowego Chin ze względu na odbudowę produkcji w wyniku złagodzenia środków zapobiegawczych wprowadzonych w ramach polityki „zero COVID”.

Ograniczona od lipca 2022 roku produkcja melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” została częściowo przywrócona z końcem października 2022 roku.

Wypracowana w czwartym kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 3,9 proc. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Tworzywa: spadek cen surowców i ograniczenia popytu

W Segmencie Tworzywa w czwartym kwartale 2022 roku odnotowano spadek cen surowców (benzen, fenol) i produktów w relacji do poprzedniego kwartału, przy czym w relacji do czwartego kwartału roku ubiegłego ceny kształtowały się na wyższym poziomie.

Ceny rynkowe poliamidu znajdowały się w trendzie spadkowym w wyniku słabego popytu, napływu towaru z importu oraz spadku cen surowców i energii. Odczuwalne były ograniczenia popytu z praktycznie wszystkich branż: motoryzacyjnej, sektora budowlanego, opakowań oraz elektroniki i elektrotechniki.

W związku ze zmianą warunków rynkowych, w tym na skutek spadku cen podstawowych surowców (benzenu i fenolu) w relacji do poprzedniego kwartału, w październiku 2022 roku podjęto decyzję o wznowieniu produkcji kaprolaktamu i poliamidu 6 w zakładach produkcyjnych Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, która została wstrzymana w sierpniu 2022 roku w związku z wysokimi kosztami surowców.

Wypracowana w czwartym kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 43,4 proc. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Sprawozdania finansowe za 2022 rok są obecnie badane przez biegłego rewidenta, dlatego zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 rok, którego publikacja została zaplanowana na dzień 30 marca 2023 roku.