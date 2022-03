Grupa Azoty z kolejną odsłoną programu akceleracyjnego. Miesiąc na zgłoszenia

Grupa Azoty startuje z odświeżoną formułą programu Idea4Azoty, pod nazwą Idea4Azoty 2030, którego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy grupą, a podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. Projekt adresowany jest do środowisk akademickich, badawczych i start-upów. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 15 kwietnia 2022 - poinformowała Grupa Azoty.

Nazwa programu Idea4Azoty 2030 nie jest przypadkowa

Setki ocenionych aplikacji, są komercyjne wdrożenia