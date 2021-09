Grupa Azoty zanotowała poprawę zysków i przychodów

W drugim kwartale br. Grupa Azoty osiągnęła 168 mln zł, co oznacza wzrost o 111 mln zł wobec analogicznego okresu w 2020 r. - poinformowała Grupa. Dodano, że w drugim kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 3 mld 173 mln zł.

Grupa Azoty w II kwartale osiągnęły zysk netto 168 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym odnotowała w tym okresie przychody ze sprzedaży wysokości 3 mld 173 mln zł, czyli o 904 mln zł więcej rok do roku.

Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 361 mln zł (wzrost o 46 mln zł r/r), a marża EBITDA wyniosła 11,4 proc. (obniżenie o 2,5 p.p. r/r).

W ciągu pół roku Grupa wygenerowała 6 mld 535 mln zł przychodów ze sprzedaży, 766 mln zł wyniku EBITDA i 11,7 proc. marży EBITDA. Były to wartości wyższe wobec ubiegłego roku pod względem zwiększenia przychodów, wyniku EBITDA, niższe natomiast na poziomie marży EBITDA.

"W niezwykle wymagającym otoczeniu rynkowym od początku 2021 roku, Grupa Azoty odnotowała w drugim kwartale 2021 wyniki wyższe wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, zarówno pod względem zwiększenia przychodów jaki i wyniku EBITDA" - podkreślił prezes Azotów Tomasz Hinc.

Zgodnie z informacją spółki Azoty w drugim kwartale osiągnęły zysk netto 168 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym Grupa odnotowała w tym okresie przychody ze sprzedaży wysokości 3 mld 173 mln zł, czyli o 904 mln zł więcej rok do roku. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 361 mln zł (wzrost o 46 mln zł r/r), a marża EBITDA wyniosła 11,4 proc. (obniżenie o 2,5 p.p. r/r).

Dodano, że w ciągu pół roku Grupa wygenerowała 6 mld 535 mln zł przychodów ze sprzedaży, 766 mln zł wyniku EBITDA i 11,7 proc. marży EBITDA. Wskazano, że były to wartości wyższe wobec ubiegłego roku pod względem zwiększenia przychodów (o 1 mld 162 mln zł), wyniku EBITDA (o 14 mln zł), niższe natomiast na poziomie marży EBITDA (o 2,3 p.p.).

Hinc dodał, że w drugim kwartale br. kontynuowany był trend wzrostowy w obszarze cen surowców - przede wszystkimi z historycznie wysokimi notowaniami cen uprawnień do emisji CO2 i rekordowymi cenami gazu, które obecnie przekroczyły poziom 50 euro za MWh.

"Zarówno gaz, jak i uprawnienia do emisji stanowią przeważającą część kosztów przy produkcji nawozów, stąd też wzrost kosztów w tym zakresie znalazł odzwierciedlenie w cenach nawozów nie tylko w Polsce, ale także w UE i na świecie. Grupa ma w znaczącym stopniu zabezpieczone potrzeby bilansowe w zakresie uprawnień do emisji CO2, częściowo na lata 2022-2023, a dodatkowo spodziewamy się otrzymania większej liczby nieodpłatnych uprawnień w stosunku do naszych wcześniejszych przewidywań" - wskazał prezes Azotów.

Dodał, że marże w segmencie nawozowym były niższe o 2 p.p. Z kolei Segment Tworzyw odnotował wyraźne odbicie, korzystając ze zwiększonego popytu i osiągając w drugim kwartale dwukrotnie wyższe przychody w relacji do roku ubiegłego, a także częściowo odbudowując marże.

Prezes zwrócił uwagę, że również Segment Chemia mocno wspierał wyniki Grupy, czego potwierdzeniem jest zwiększony udział w przychodach i najwyższa marża EBITDA w grupie kluczowych segmentów. Produkty OXO i melamina uzyskały dużo wyższą dynamikę przychodów niż w pierwszym kwartale bieżącego roku - podsumował szef Azotów.

Grupa wyszczególniła, że Segment Nawozy odnotował w drugim kwartale przychody w wysokości 1 mld 642 mln zł wobec 1 mld 401 mln zł rok wcześniej, uzyskując marżę EBITDA w wysokości 9,4 proc., podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 11,5 proc. Dodano, że w pierwszym półroczu wyniki segmentu kształtowały się na poziomie 3 mld 661 mln zł przychodów i 11,3 proc. marży EBITDA, czyli odnotował poprawę przychodów i pogorszenie marży (3 mld 328 mln zł przychodów i 13,6 proc. marży EBITDA w porównywalnym okresie 2020 roku).

Grupa odnosząc się do Segmentu Tworzywa wyjaśniła, że wypracował on w drugim kwartale przychody na poziomie 456 mln zł (wzrost o 237 mln zł r/r) przy marży EBITDA w wysokości 5,6 proc. (wobec marży na poziomie minus 9 proc. w analogicznym okresie 2020 roku). Dodano, że w ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 842 mln zł (wzrost o 251 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 4 proc. (wzrost o 7,6 p.p. r/r).

Azoty wskazały, że w przypadku Segmentu Chemia, to w drugim kwartale odnotował on zwiększenie przychodów do poziomu 896 mln zł (tj. o 68,9 proc. r/r) przy jednoczesnym obniżeniu marży EBITDA o 9,2 p.p. do poziomu 11,3 proc. Narastająco z kolei przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1 mld 712 mln zł (obniżenie o 40,8 proc. r/r) i 10,6 proc. (obniżenie o 6,0 p.p. r/r).