Grupa Azoty ze stratą 555 mln zł. - Przyjaciele z państwowych spółek zgotowali nam ten los

Grupa Azoty w pierwszym kwartale 2023 r. zanotowała stratę netto w wysokości ponad 555 mln zł (w pierwszym kwartale 2022 r. było 882 mln zł zysku). Ta strata to częściowo wynik drogiego gazu. - Przyjaciele z państwowych spółek zgotowali nam ten los - mówią w Grupie Azoty.

Grupa Azoty spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej od trzeciego kwartału bieżącego roku.

Spółka prowadzi rozmowy z PKN Orlen na temat nowej umowy na dostawy gazu, obecna obowiązuje do końca września 2023 r.

Pojawił się pomysł sprzedaży Zakładów Azotowych Puławy (z Grupy Azoty) do grupy Orlen. Docelowo może to być niekorzystne rozwiązanie dla Grupy Azoty.

- Pierwszy kwartał 2023 roku to okres niższych wyników Grupy Azoty i ujemnych marż we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych, co było konsekwencją kumulacji szeregu negatywnych zjawisk - przyznał Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty.

Drogi gaz i tani import produktów spoza UE mocno uderzył w wyniki Grupy Azoty

Jak tłumaczy, do najistotniejszych należały nadpodaż produktów i spadek konkurencyjności, z którymi zmaga się cały przemysł chemiczny na Starym Kontynencie. W dużej mierze jest to efekt m.in. importu nawozów i tworzyw spoza UE, gdzie producenci produkują z użyciem tańszych surowców i nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej na poziomie takim, jak ma to miejsce w przypadku wytwórców na terenie Unii Europejskiej. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w cenach poszczególnych produktów.

- Dodatkowym wyzwaniem w Segmencie Agro jest decyzja Rady UE o czasowym zawieszeniu ceł na mocznik i amoniak. Spółka spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej od trzeciego kwartału bieżącego roku. Aktualnie prowadzimy rozmowy z PKN Orlen na temat nowej umowy na dostawy gazu, obecna obowiązuje do końca września - dodał Marek Wadowski.

Grupa Azoty kupuje gaz od innej spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa, czyli PGNiG z grupy Orlen.

Przyjaciele przyjaciołom z państwowych spółek zgotowali ten los

- Nie mamy zbyt szerokiej palety możliwości, jeśli chodzi o dostawcę gazu. Gdyby zgodził się on trochę obniżyć marżę, to grupa nie miałaby dzisiaj tak dużych problemów. Podobnie jest z węglem — gdyby dostawca tego surowca wywiązał się z podpisanej wcześniej umowy, to też nie mielibyśmy problemów. To nasi przyjaciele z państwowych spółek zgotowali nam ten los i teraz trwa gorączkowe poszukiwanie rozwiązania - mówi anonimowa osoba z Grupy Azoty, z którą rozmawiał serwis Business Insider.

Dostawcą węgla do Zakładów Azotowych Puławy (z Grupy Azoty) jest Lubelski Węgiel Bogdanka z kontrolowanej przez Skarb Państwa grupy Enea.

Od niedawna w branży mówi się, że Zakłady Azotowe z Puław mogłyby zostać sprzedane do grupy Orlen. Jako pierwszy o tym napisał Puls Biznesu.

Pojawiają się opinie, że to nie musi być dobry pomysł dla Grupy Azoty. Co prawda krótkoterminowo będzie to korzystne, ponieważ Grupa Azoty dostanie spory zastrzyk gotówki, ale docelowo może na tym stracić. ZA Puławy mogą kosztować ok. 1,3 mld zł.

- Azoty oddadzą swoje najlepsze, najbardziej efektywne instalacje i to grupie, która jest największym krajowym dostawcą gazu, czyli kluczowego surowca do produkcji nawozów. Na rynek powróci konkurencja, ale Azotom trudno będzie wygrać tę walkę — przewiduje Jakub Szkopek, analityk Erste Securities w komentarzu dla Business Insider.