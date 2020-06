Grupa Azoty zebrała miliardy na Polimery Police. Może ruszać z budową

Koniec wieńczy dzieło, Grupa Azoty ma pieniądze na najbardziej ambitną inwestycję w polskiej branży chemicznej od dziesięcioleci. Właśnie zabezpieczyła finansowanie wartych nawet 6 mld złotych Polimerów Police. O wielkości i złożoności inwestycji może świadczyć to, że w jej finansowaniu bierze udział aż kilkanaście wielkich podmiotów.

Ziarnko do ziarnka

Umowa Kredytów przewiduje udzielenie przez konsorcjum czterech kredytów. Pierwszym będzie kredyt terminowy w euro w maksymalnej kwocie 487,8 mln euro (prawie 2,2 mld zł). Pieniądze te zostaną przeznaczone głównie na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu podczas fazy budowlanej. Spółka ma go spłacić do 29 listopada 2030 roku. Pod pewnymi warunkami spłata kredytu może zostać przedłużona do 15 grudnia 2035 r.Kolejny kredyt to tzw. kredyt terminowy w dolarach. Jego maksymalna kwota to 537,7 mln dol. (niespełna 2,14 mld zł). Pieniądze te również zostaną przeznaczone głównie na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu podczas fazy budowlanej.Dwa kolejne kredyty to tzw. kredyty obrotowe. Pierwszy w wysokości 180 mln zł, a drugi w wysokości 180 mln dolarów (około niespełna 720 mln zł). Pieniądze z pierwszego z tych kredytów zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie płatności podatku VAT od kosztów projektu podczas fazy budowlanej. Jego spłata przypada pierwszego dnia po upływie sześciu miesięcy od ukończenia projektu.Drugi z kredytów obrotowych ma służyć na finansowanie lub refinansowanie kosztów operacyjnych oraz kapitału obrotowego Polyolefins. Ostateczny termin spłaty został określony na dzień przypadający pięć lat po zamknięciu finansowym, przy czym nie później niż 29 listopada 2025 roku.Dodatkowo w związku z umowami Grupa Azoty oraz spółka Grupa Azoty Police zawarły z Polyolefins, a także Bankiem Polska Kasa Opieki umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej w formule pożyczki podporządkowanej w kwocie do 105 mln euro (około 470 mln zł) , której głównym celem jest pokrycie potencjalnego deficytu płynnościowego, pokrycia przekroczonych kosztów budowlanych, kosztów operacyjnych oraz obsługi długu w okresie operacyjnym.Podstawowymi zabezpieczeniami kredytów są m.in. hipoteka na prawach Polyolefins do nieruchomości własności lub użytkowania wieczystego, zastawy rejestrowe na zbiorze wszystkich rzeczy i praw należących do Polyolefins, zastawy rejestrowe i finansowe na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych Polyolefins, zastawy rejestrowe i finansowe na wszystkich akcjach Polyolefins należących do akcjonariuszy Polyolefins, w tym Grupy Azoty Police.Wynikiem tych umów jest finalne zaangażowanie się w projekt podmiotów zewnętrznych. Jak poinformowały Police, już nastąpiło podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos, Hyundai Engineering i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation.Efektem tego będzie następująca docelowa struktura akcjonariatu Polyolefins. Pierwotni sponsorzy (Grupa Azoty i spółki zależne) będą posiadać łącznie 64,93 proc. akcji, w tym Grupa Azoty Police 34,41 proc.; Grupa Lotos będzie posiadać 17,3 proc. akcji; Hyundai będzie posiadać 16,63 proc. akcji; a KIND będzie posiadać 1,14 proc. akcji. Powyższe udziały procentowe będą odpowiadać udziałowi zarówno w kapitale zakładowym spółki, jak i łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polyolefins.Jak informują Police, spółki ustaliły, że okres zastrzeżony, w którym Hyundai i KIND nie mogą zbywać akcji Polyolefins będzie obowiązywał do upływu trzech lat od daty zakończenia realizacji projektu, zaś Lotos – do pełnej spłaty zadłużenia z tytułu umowy finansowania dłużnego, lecz nie dłużej niż do 15 grudnia 2035 roku.Warto pamiętać, że swoją cegiełkę do inwestycji z własnych środków dokłada Grupa Azoty i jej spółki zależne. To stąd ostatnie informacje z tych firm o tym, że bez wyjątku prawie na pewno nie wypłacą one dywidendy.I tak np. w Policach zarząd spółki rekomenduje, aby osiągnięty w 2019 roku zysk netto w całości pozostawić w spółce. - Pozostawienie zysku w spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zapewnienia finansowania wkładu własnego projektu "Polimery Police” – poinformował kierowany przez prezesa Wojciecha Wardackiego zarząd chemicznej firmy.W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do produkcji polipropylenu.Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.Zdaniem naszych rozmówców z branży chemicznej paradoksalnie choć zdobycie finansowania to sukces zarządu chemicznej spółki, to największe wyzwanie wciąż przed kierownictwem Polic.Chodzi o zyskowną sprzedaż pochodzących z jej instalacji produktów. Obecnie w dobie kryzysu gospodarczego byłoby to bardzo trudne. A trzeba pamiętać, że to instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie.Na szczęście zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 roku. Do tego czasu sytuacja rynkowa może się znacząco poprawić.