Grupa Azoty zmuszona do odpisów. O tyle obniżą wyniki finansowe

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w Grupie Azoty oraz w spółkach zależnych wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok 2022 poprzez zmniejszenie skonsolidowanego wyniku EBIT o łączną kwotę 963 mln zł - podała Grupa Azoty.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W spółkach zależnych Grupy Azoty stwierdzono niedobór wartości odzyskiwalnej w relacji do wartości księgowej i podjęto decyzje o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość aktywów.

W przypadku OWŚP Tworzywa podjęto decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 88 mln zł.

Jak wskazano, konieczność rozpoznania odpisów aktualizujących wartość zapasów wynika głównie z obserwowanych od początku 2023 roku spadków cen sprzedaży produktów.

Spółka poinformowała, że w wyniku przeprowadzonych w spółkach zależnych testów na utratę wartości aktywów trwałych stwierdzono niedobór wartości odzyskiwalnej w relacji do wartości księgowej i podjęto decyzje o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w odniesieniu do OWŚP (Ośrodek Wypracowujący Środki Pieniężne - PAP) Tworzywa i OWŚP Melamina w Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA oraz w odniesieniu do OWŚP Nawozy i OWŚP Pigmenty w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA.

"Powyższe zdarzenia dotyczące utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w spółce oraz w spółkach zależnych wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2022 poprzez zmniejszenie skonsolidowanego wyniku EBIT o łączną kwotę 963 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA emitenta" - wskazano w komunikacie.

Grupa Azoty poinformowała też, że w przypadku OWŚP Tworzywa zidentyfikowano niedobór szacowanej wartości odzyskiwalnej majątku w stosunku do wartości księgowej i w związku z tym podjęto decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 88 mln zł.

Dodano, że zdarzenie to wpłynie na sprawozdanie finansowe za rok 2022 poprzez zmniejszenie jednostkowego wyniku EBIT o kwotę 88 mln zł. Wyjaśniono, że zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na jednostkowy wynik EBITDA emitenta.

Ponadto spółka poinformowała o ujęciu na dzień bilansowy w sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość zapasów. Łączna wartość netto odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonanych w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła około 64 mln zł i skutkuje pomniejszeniem wysokości wyników EBIT i EBITDA spółki.

W komunikacie poinformowano, że odpisy aktualizujące wartość zapasów zostały także ujęte w sprawozdaniach finansowych spółek zależnych emitenta. Odpisy te pomniejszą skonsolidowany wynik EBIT i EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2022 o około 404 mln zł.

Jak wskazano, konieczność rozpoznania odpisów aktualizujących wartość zapasów wynika głównie z obserwowanych od początku 2023 roku spadków cen sprzedaży produktów, które w odniesieniu do części asortymentu kształtują się poniżej poziomu kosztów wytworzenia.

Grupa Azoty podaje, że zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych; zajmuje się też produkcją takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in. Grupa Azoty SA (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA.