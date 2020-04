Grupa Azoty zwiększyła zysk o ponad 50 razy. Pomogła niemiecka spółka

Wzrost przychodów, wyższa marża i zysk netto - największa polska firma chemiczna Grupa Azoty podała wyniki finansowe za ubiegły rok. Należy jednak pamiętać, że znaczną rolę w poprawie wyników miał fakt wchłonięcia niemieckiej firmy Compo Expert.

Gorzej w tworzywach i segmencie chemia

Czas inwestycji

Łączne przychody segmentu w 2019 roku wyniosły 1 456 mln zł i były o około 7 proc. niższe w porównaniu z rokiem wcześniejszym (1 562 mln zł). W ślad za niższymi obrotami wyniki segmentu również uległy pogorszeniu - marża EBITDA obniżyła się z 12,3 proc. (2018) do 4,6 proc. (2019).Średnia cena głównego produktu segmentu (poliamidu naturalnego) w mijającym roku była niższa o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży o 9,4 tys. ton (o 7 proc. rok do roku). Rok 2019 to okres słabego popytu ze strony branży automotive (około 60 proc. przychodów segmentu), niewiele lepszą sytuacją w innych branżach (np. opakowania) oraz trudną sytuacją związaną z nierównowagą rynkową (nadpodaż).W porównaniu do wyników z 2018 roku segment Chemia odnotował w 2019 roku spadek przychodów do poziomu 2 639 mln zł (tj. o 15,3 proc. rok do roku) przy jednoczesnej niewielkiej obniżce marży EBITDA (o 1,2 p.p.) do poziomu 7,9 proc. Największy spadek przychodów dotknął alkohole OXO (o 30 proc. rok do roku), pozostałe kluczowe wyroby również odnotowały spadek obrotów: melamina o 14 proc., a mocznik techniczny o 10 proc. w stosunku rocznym.Ubiegły rok stał pod znakiem działań mających zagwarantować powstanie w Azotach nowej wielkiej instalacji - poliolefiny.Poziom wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty w ostatnich latach wynosił około 1 mld zł. Najbliższe lata (2020-2022) przyniosą znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych, w związku z kontynuacją realizacji kluczowych inwestycji.Najważniejszą jest budowa w Policach instalacji odwodornienia propanu do propylenu (PDH) i polimeryzacji propylenu do polipropylenu, wraz z instalacjami pomocniczymi. Planowane rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji w 2022 roku, budżet 1,8 mld dol.Grupa Azoty Puławy stoi przed budową nowego bloku energetycznego w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej do wysokości rosnących potrzeb zakładu. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 roku, wartość kontraktu 1,2 mld zł.Po 2022 roku planowana wartość inwestycji powróci do poziomu około 1 mld zł.- Obecnie największym zagrożeniem dla gospodarki jest epidemia koronawirusa, dlatego z uwagą śledzimy sytuację i analizujemy jej wpływ na naszą działalność. Dotychczas nie zaobserwowaliśmy istotnego obniżenia sprzedaży i dużych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Nie dotknęła nas również większa absencja chorobowa pracowników, skutkująca np. zaburzeniem ciągłości produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że rozwijająca się pandemia wywrze wpływ na nasze funkcjonowanie, jednak obecnie nie da się przewidzieć ani wszystkich skutków, ani ich skali - mówi prezes Wardacki.