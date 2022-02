Grupa Ciech z listem intencyjnym ws. nowego źródła energii dla zakładu w Inowrocławiu

W siedzibie Urzędu Miasta Inowrocław został podpisany list intencyjny w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów („ITPO”) na terenie zakładu sodowego Ciech Soda Polska w Inowrocławiu. Nowa instalacja zwiększy konkurencyjność Ciech Soda Polska poprzez dostęp do tańszej energii, a także zmniejszy poziom emisji CO2 dzięki ograniczeniu stosowania węgla - poinformował Ciech.

Budimex zainteresowany rolą generalnego wykonawcy

Przewidywane uruchomienie ITPO, jak zostało podane wyżej, ma nastąpić w 2026 roku, a planowana instalacja termicznego przekształcania odpadów ma mieć maksymalną przepustowość na poziomie około 310 tys. ton odpadów rocznie.- Do jej zasilenia posłuży w głównej mierze frakcja kaloryczna, czyli pozostałości z procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które z jednej strony nie nadają się do recyklingu, a z drugiej, ich składowanie jest zabronione z powodu zbyt wysokiej kaloryczności - podał Ciech.- Zgodnie z ustaleniami, instalacja będzie zasilana strumieniem odpadów innych niż niebezpieczne oraz innych niż obojętne w ilości do 310 000 ton/rok, dostarczanych przez spółkę z Grupy FBSerwis. (…) Jednocześnie z uwagi na swoje wieloletnie i bogate doświadczenie w realizacji dużych inwestycji przemysłowych, w przypadku spełnienia się warunków pozwalających na realizację inwestycji Budimex wyraził w liście intencyjnym zainteresowanie realizacją inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy - podał Budimex.Uruchomienie nowej instalacji dostarczającej ciepło do zakładu w Inowrocławiu pozwoli na ograniczenie zużycia węgla, a tym samym na ograniczenie emisji CO2 o około 300 tys. ton rocznie.Ciech podał, że rozwiązanie podobne do planowanego w Inowrocławiu funkcjonuje już w niemieckiej fabryce sody należącej do Grupy Ciech, gdzie ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów trafia do Ciech Soda Deutschland.