Grupa Messer na rynku mocy razem z Enel X

Działające w Polsce spółki grupy Messer, światowego producenta gazów technicznych, po raz kolejny biorą udział programach Demand Side Response (DSR). Jest to możliwe dzięki współpracy z Enel X, agregatorem na rynku DSR, który dopasował ofertę udziału w programie DSR do specyfiki działania spółek grupy Messer - poinformował Enel X.

Podkreślono, że niemożliwe jest wyłączenie części instalacji – ewentualna redukcja może być jedynie całościowa, a jednocześnie rozruch instalacji jest długi, trwa od 8 do 12 godzin. W efekcie długotrwałe zatrzymanie zakładów (całej produkcji) byłoby dla spółek niezwykle kosztowne. Nieopłacalne jest również ich zatrzymywanie na krótki, na przykład kilkugodzinny okres.- Elastyczne podejście Enel X do naszych uwarunkowań m. in. wykluczyło ryzyko związane z możliwymi wezwaniami do bardzo krótkich lub bardzo długich redukcji oraz koniecznością odpowiedzi na większą liczbę przywołań. Pozwoliło to na kontynuację udziału spółek Messer w programach DSR, nawet po wydłużeniu przez PSE możliwych okresów wezwań do redukcji i zniesieniu limitów ich liczby - komentuje Michał Przybyszewski, dyrektor techniczny spółek grupy Messer w Polsce.Enel X podał, że w ciągu 4 lat uczestnictwa w programach DSR spółki Messer ani razu nie zostały wezwane do redukcji związanej z potrzebami systemu elektroenergetycznego, ale regularnie w ramach testów wykazują pełną zdolność do redukcji, potwierdzając że w razie braku mocy wytwórczych mogą pomóc bronić system przed blackoutem.