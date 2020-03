Grupa PCC Rokita z ponad 50 proc. spadkiem zysku netto

Grupa PCC Rokita w 2019 roku uzyskała prawie 1,492 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli na poziomie porównywalnym z przychodami w roku 2018. Natomiast zysk EBITDA wypracowany przez grupę w minionym roku w wysokości 287,2 mln zł, był prawie 16 proc. mniejszy niż rok wcześniej, a osiągnięty w 2019 roku zysk netto w wysokości 93,3 mln zł był blisko o 59 proc. mniejszy niż rok wcześniej.

- Cały 2019 rok charakteryzował się agresywną polityką konkurencji, m.in. w związku z intensywnym napływem towarów z kompleksu Sadara Chemical Company z Arabii Saudyjskiej oraz od innych producentów z Azji. Ponadto na rynku spadło zapotrzebowania na poliole ze strony przemysłu motoryzacyjnego, co także wpłynęło na ich zwiększoną dostępność. Segment odnotował niskie ceny i marże na swoje produkty standardowe- poinformowała spółka.W sumie segment Poliuretany w 2019 roku osiągnął zysk EBITDA w wysokości 44,8 mln zł wobec około 40,2 mln zł rok wcześniej. Wzrost był efektem m.in. dobrych rezultatów osiągniętych przez segment w II półroczu 2019 roku, co wynikało głównie ze spadku cen kluczowych surowców, przy jednoczesnych relatywnie stabilnych cenach na produkty i wzrostu i wyższych wolumenów sprzedaży.Większy spadek niż zysk EBITDA, bo o prawie 59 proc. w stosunku do roku poprzedzającego zanotował zysk netto, osiągając poziom 93,3 mln zł. Na niższy poziom zysku netto, wyjaśnia spółka, wpłynął słabszy wynik na działalności operacyjnej w związku z obniżeniem cen alkaliów, pogorszeniem koniunktury w segmencie Poliuretany oraz wyższą amortyzacją. Poza tymi czynnikami nastąpił również wzrost kosztów finansowych oraz wzrost poziomu bieżącego podatku dochodowego.PCC Rokita zauważa w raporcie za 2019 rok, że na początku 2020 roku pojawiło się nowe zagrożenie – wybuch pandemii COVID-19, co może mieć itotny wpływ, lecz trudny obecnie do oszacowania, na całą światową gospodarkę.- Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 jest aktualnie przedmiotem rozważań i analiz zarówno Grupy PCC Rokita, jak i całego jej otoczenia. Sygnały dobiegające z rynków finansowych, surowców i produktów, a także z mediów oraz decyzje Rządu i innych instytucji państwowych, nakazują zachowanie szczególnej ostrożności w podejmowaniu decyzji na najbliższy okres.Potencjalny kryzys wywołany pandemią COVID-19 jest niezależny od Grupy. Na obecnym etapie nie można określić jakie jego skutki grupa będzie musiała ponieść- czytamy w raporcie PCC Rokita za 2019 rok.