Grupa Recykl przyjeła nową strategię

Firma Recykl, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady nadzorczej, przyjęła 14 grudnia 2021 roku nową strategię działalności grupy kapitałowej zatytułowaną "Strategia Grupy Recykl 2030".

Powyższe inwestycje powinny pozwolić na dalszy intensywny wzrost skali działalności grupy i uzyskanie, począwszy od 2024 roku celów pośrednich, tj. zwiększenie wolumenów przerobu opon - do 120 tys. ton rocznie oraz zwiększenia wolumenów sprzedaży wysokomarżowych produktów Recyklu - do 56 tys. ton rocznie dla SBR oraz 20 tys. ton rocznie dla czystego drutu stalowego, co pozwoli osiągnąć zamierzone w strategii cele.Jak wskazuje spółka, realizacja powyższej strategii zależy w dużym stopniu od czynników wewnętrznych, a także otoczenia zewnętrznego, które mogą przyczynić się do opóźnienia lub osiągnięcia jedynie części zamierzonych celów.Recykl Organizacja Odzysku zajmuje się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon. Przerabia ponad 100 tys. ton rocznie tego odpadu, w 3 zakładach: w Śremie, w Krośnie Odrzańskim i w Chełmie.