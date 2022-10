Grupa Recykl zainwestowała w znaczne zwiększenie produkcji

14 października Grupa Recykl rozpoczęła rozruch drugiej linii do produkcji granulatów gumowych w Chełmie, która podwoi roczne wolumeny produkcji. Rozpoczęła się także budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW. Inwestycje mają być sfinalizowane do końca 2023 roku.

Uruchomienie nowej linii do granulacji i doczyszczania granulatu gumowego zwiększy potencjał i możliwości produkcyjne zakładu w Chełmie i pozwoli osiągnąć cele założone w "Strategii 2030".

Grupa Recykl rozpoczęła prace na budowie farmy fotowoltaicznej, których ukończenia spodziewa się na przełomie I i II kw. 2023 roku.

Maciej Jasiewicz, wiceprezes firmy, nie wyklucza budowy kolejnych własnych źródeł energii.

Uruchomienie 14 października nowej linii do granulacji i doczyszczania granulatu gumowego zwiększy potencjał i możliwości produkcyjne zakładu w Chełmie i przyczyni się do osiągnięcia przez Grupę Recykl celów produkcyjnych i sprzedażowych założonych w "Strategii 2030" w etapach pośrednich. Zakładają one począwszy od 2023 roku zwiększenie: wolumenów przerobu opon (do 120 tys. ton rocznie) oraz wolumenów sprzedaży wysokomarżowych produktów (do 56 tys. ton rocznie dla SBR oraz do 20 tys. ton rocznie dla czystego drutu stalowego).

- Efekty kolejnych inwestycji będą stopniowo widoczne w skali naszego biznesu w kolejnych kwartałach. Warunki rynkowe w postaci wysokiego popytu na produkty i usługi Grupy są niezmiennie sprzyjające, z drugiej strony musimy pamiętać o naturalnym, obserwowanym w szeregu branż gospodarki wzroście bazy kosztowej, zwłaszcza w obszarze energii. Wpływ niniejszych zjawisk mitygujemy przez szereg działań optymalizacyjnych, aktywną politykę handlową pod kątem wzrostów cen oraz inwestycje, w tym obejmujące instalację PV. W przyszłości nie wykluczamy budowy kolejnych własnych źródeł - uzupełnia Maciej Jasiewicz, wiceprezes Grupy Recykl.

NFOŚiGW dofinansuje inwestycję, także w formie bezzwrotnej dotacji

18 października tego roku spółka zależna Recykl Organizacja Odzysku zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie w formie pożyczki projektu: „Rozbudowa linii przetwórstwa opon poprzez zakup linii granulacji i doczyszczania granulatu gumowego w zakładzie produkcyjnym Recykl Organizacja Odzysku S.A. w Chełmie”.

Całkowity koszt netto realizacji projektu wynosi 14,4 mln zł. Kwota pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW wynosi 8,64 mln zł, bezzwrotnej dotacji: 4,32 mln zł, a pozostałą kwotę stanowią środki własne.

Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2022 r.

Brakuje nam jeszcze linii do w pełni automatycznego pakowania i paletowania,

- W ostatnich kwartałach zgodnie z założeniami realizowaliśmy wszystkie zakładane inwestycje wskazane w "Strategii 2030". Otrzymując we wrześniu pozwolenie na budowę farmy PV, rozpoczęliśmy prace budowlane, których ukończenia spodziewamy się na przełomie I i II kw. 2023 roku. Inwestycja istotnie obniży nasze zapotrzebowanie energetyczne w zakładzie w Śremie. Z drugiej strony w ostatnich dniach uruchomiliśmy nową linię produkcji granulatów w Chełmie, która podwoi moce produkcyjne zakładu, a w skali Grupy zwiększy ich produkcję o 20-25 proc. rocznie - mówi Maciej Jasiewicz.

- Sfinansowanie niniejszej inwestycji było możliwe dzięki zawartej umowie na dotację i pożyczkę z NFOŚiGW w łącznej wys. niemal 13 mln zł. Do zakończenia całego projektu brakuje nam jeszcze linii do w pełni automatycznego pakowania i paletowania, dzięki której istotnie uprościmy proces pakowania granulatów w małe opakowania. Jej dostawa i uruchomienie zaplanowane są na przełomie listopada i grudnia br. - dodaje.

Opublikowana w grudniu 2021 roku "Strategia 2030" zakłada 5 głównych filarów pokazujących kierunki rozwoju Grupy. Według założeń w latach 2021-2030 roku pozwolą jej osiągnąć nie mniej jak 1 mld zł skumulowanych przychodów, 280 mln zł EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) i 150 mln zł zysku netto.