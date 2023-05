Grupa Sanok Rubber potroiła zyski

W pierwszym kwartale tego roku spółka Sanok Rubber zwiększyła sprzedaż o jedną piątą, ale jej zyski wzrosły nawet trzykrotnie. Motorem wzrostu był segment motoryzacji.

Przychody grupy Sanok Rubber Company w pierwszym kwartale tego roku wzrosły do 387,125 mln zł.

Wynik EBITDA wzrósł o ponad połowę, o prawie 56 proc. rok do roku, do 34,677 mln zł,

Trzykrotnie wyższy względem analogicznego okresu przed rokiem był zysk netto, który wyniósł 16,166 mln zł.

- Publikując sprawozdanie za rok 2022 wskazywaliśmy, że początek tego roku zapowiada się dość pozytywnie. Pierwszy kwartał br. potwierdził te przypuszczenia. Oczywiście mamy świadomość pozostających przed branżą wyzwań. Niewiadomą pozostaje popyt w sytuacji wzrostu cen wyrobów gotowych, wciąż wysokich kosztów energii oraz oczekiwanego przez ekonomistów spowolnienia gospodarczego czy wręcz recesji w Europie. Dotychczasowymi działaniami potwierdziliśmy jednak, że potrafimy działać elastycznie i stabilnie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu - mówi Piotr Szamburski, prezes Sanok Rubber Company S.A.

Motoryzacja to największy segment działalności grupy

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności (motoryzacja, mieszanki gumowe, przemysł, budownictwo, sanatoria). Najmocniej pozytywnie do skonsolidowanego wyniku EBITDA kontrybuowała motoryzacja (wzrost o 10,5 mln zł rok do roku).

Ten segment jest podstawą działalności grupy. Zwiększył swój udział w przychodach z 56,2 proc. przed rokiem do 59,6 proc. obecnie. Wygenerował w omawianym okresie 230,694 mln zł przychodów. Znajdujący się na drugim miejscu segment przemysł dał 55,975 mln zł. Znaczący wzrost odnotowano w segmencie budownictwo, które zwiększył przychody z 37,879 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku do 46,553 mln zł.

Teraz czas na rozwój budownictwa - nowa spółka pomoże

Grupa spodziewa się, że po przejęciu spółki BSP Bracket System pod koniec kwietnia tego roku wyniki segmentu dalej wzrosną. To firma o charakterze produkcyjno-handlowym, której średnioroczne przychody ze sprzedaży w latach 2020-2022 miały wartość 25 mln zł, a średnioroczny wynik EBITDA w tym okresie to 2,3 mln zł. Sanok Rubber Company zawarła umowę nabycia 54,26 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

- Akwizycja BSP wpisuje się w cele strategiczne Grupy Sanok Rubber, wzmacniając segment budownictwa i sprzyjając jego rozwojowi w kierunku rozwiązań systemowych oraz większej dywersyfikacji produktowej. Dokonujemy tym samym inwestycji w segment, w którym widzimy długookresowy potencjał biznesowy - wskazuje Piotr Szamburski.

W ramach kontynuacji działalności obecna kadra menedżerska oraz dotychczasowi udziałowcy BSP pozostaną w spółce, gdzie będą nadal pełnić kluczowe role w jej organach, dysponując opcją sprzedaży udziałów, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech lat od transakcji.

Znacząca poprawa wskaźników finansowych i rentowności

Na koniec marca tego roku Grupa Sanok Rubber posiadała prawie 107 mln zł gotówki (wzrost o 71 proc. rok do roku), mimo iż zgodnie z planem wydatkowała w ramach CAPEX ponad 12 mln zł. Spółka konsekwentnie utrzymuje bezpieczne poziomy wskaźników i prezentuje bardzo dobrą sytuację finansową.

- W okresie pierwszego kwartału przy okazji bardzo dobrego zysku netto wygenerowaliśmy wysoki poziom dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej na poziomie 51,7 mln zł, co wynikało przede wszystkim z optymalizacji poziomu kapitału pracującego, a w szczególności ograniczenia poziomu zapasów. Poprawiliśmy znacząco wskaźniki finansowe i rentowność naszej działalności na każdym jej poziomie, przy jednoczesnym rekordowo niskim wskaźniku zadłużenia netto do EBITDA, który na koniec marca obniżyliśmy do poziomu 0,5 - wskazuje Piotr Dołęga, członek zarządu ds. finansowych w Sanok Rubber Company S.A.

W zaprezentowanych w czerwcu 2022 roku strategicznych kierunkach rozwoju do roku 2025 Grupa Sanok Rubber wskazała cele w postaci wzrostu efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach, wzrostu skali działania i wyników finansowych, zrównoważonej dywersyfikacji z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach. Jednym z celów grupy jest wykorzystanie potencjału rozwijającej się elektromobilności.