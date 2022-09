Grupy Azoty pomnożyła zyski

Grupa Azoty uzyskała w drugim kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6,41 mld zł, zysk netto ukształtował się na poziomie 800 mln zł, EBITDA wyniosła 1,24 mld zł, a zysk operacyjny - 1,059 mld zł. Marża EBITDA sięgnęła 19,3 proc.

Grupa Azoty w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13,237 mld zł (dwukrotny wzrost rdr).

Zysk netto grupy wyniósł 1,682 mld zł (ponad 5 razy więcej niż rok temu), zysk operacyjny – 2,214 mld zł (niemal 6 razy więcej niż przed rokiem).

Wyniki wypracowane przez grupę Azoty pozostawały pod silnym wpływem zawirowań związanych z agresją Rosji na Ukrainę.

Grupa Azoty w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13,237 mld zł (dwukrotny wzrost rdr), zysk netto wyniósł 1,682 mld zł (ponad 5 razy więcej niż rok temu), EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) – 2,575 mld zł (ponad trzykrotny wzrost rdr), zysk operacyjny – 2,214 mld zł (niemal 6 razy więcej niż przed rokiem). Marża EBITDA była na poziomie 19,5 proc.

"Pozytywny wpływ na wyniki miał wysoki poziom cen produktów na rynkach, na których działa grupa" – poinformowano w komunikacie.

Z kolei negatywnie wpłynęły rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, produktów chemicznych oraz tworzyw.

"Wyniki wypracowane przez grupę Azoty pozostawały pod silnym wpływem zawirowań związanych z agresją Rosji na Ukrainę, która niekorzystnie wpływała na dostępność oraz ceny surowców, przekładając się na rosnące ceny finalnych produktów" - napisano w komunikacie spółki.

Segment Agro z kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców

W segmencie Agro drugi kwartał 2022 roku był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów.

Trudna sytuacja na rynku surowcowym to konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę, w wyniku której nastąpiło ograniczenie bądź całkowite wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej. Zakłócenia dotknęły również łańcuchów dostaw niektórych istotnych surowców i półproduktów.

W wyniku ograniczania produkcji przez kluczowych europejskich producentów nawozów, spowodowanego rekordowo wysokimi cenami surowców, w szczególności gazu ziemnego, istotnie zmniejszyła się podaż nawozów w całej Europie.

Grupa Azoty w pierwszym półroczu 2022 roku realizowała produkcję na pełnych dostępnych mocach własnych instalacji.

Wolumen sprzedaży segmentu w drugim kwartale 2022 roku był niższy o 11 proc. w ujęciu rocznym, przy czym w przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek sięgnął 21 proc.

Wypracowana w drugim kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu Agro wyniosła 18 proc.

Segment Chemia charakteryzował się wzrostem cen wszystkich produktów

W Segmencie Chemia odnotowano w drugim kwartale 2022 roku wzrost cen w ujęciu rocznym wszystkich produktów, przy jednoczesnym spadku wolumenu sprzedaży większości z nich. Dynamika wzrostu cen surowców do produkcji chemikaliów przyczyniła się do wzrostu cen produktów, co powodowało osłabienie popytu.

Wpływ na sytuację rynkową melaminy miał dobiegający końca okres obowiązywania ceł antydumpingowych na jej przywóz z Chin do Unii Europejskiej.

W przypadku siarki wzrost cen był konsekwencją agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę i ograniczeń podażowych ze względu na odcięcie kanałów dystrybucyjnych z Rosji i Kazachstanu.

Wzrost ilości sprzedaży odnotowano głównie w przypadku mocznika na cele techniczne i alkoholi OXO.

Wypracowana w drugim kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 22 proc.

Segment Tworzywa odczuł wzrost cen głównych surowców produkcyjnych

W segmencie Tworzywa w drugim kwartale 2022 roku odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym głównych surowców produkcyjnych, czyli benzenu i fenolu, odpowiednio o 18 i 24 proc., przy jednoczesnym wzroście cen wytwarzanego w grupie poliamidu.

Wolumen sprzedaży poliamidu był nieznacznie niższy ze względu na słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym, co spowodowane było trudnościami w dostępie półprzewodników oraz innych komponentów, nieodbudowaną po okresie pandemii COVID-19.

Skutkowało to czasowymi ograniczeniami i włączeniami produkcji u końcowych odbiorców. Duży, stabilny popyt utrzymywał się w sektorze opakowań.

Wypracowana w drugim kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6 proc.