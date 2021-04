Grupy Azoty utrzymała popyt w nawozach, ale odczuła kryzys gdzie indziej

Nieco ponad 350 mln zł netto zarobiła w 2020 roku Grupa Azoty. Firma dość dobrze poradziła sobie z pandemią koronawirusa, choć należy zaznaczyć, że ubiegłoroczne wyniki są nieco gorsze od tych z 2019 roku. Największe problemy przeżywa segment tworzyw.

Problem w tworzywach

Wyjątkiem są nawozy specjalistyczne z oferty Compo Expert, dla których ceny rok do roku były przeciętnie o 8,4 proc. wyższe. Wyniki IV kwartału 2020 roku były nieco lepsze w porównaniu do IV kwartału 2019 roku, zarówno na poziomie przychodów (wzrost o 4,5 proc. rok do roku), jak i EBITDA (wzrost o 2,9 proc. rok do roku). Ceny nawozów w tym okresie pozostawały stabilne, pomimo wyraźnej nadpłynności finansowej na rynku rolnym. Impuls sezonowego wzrostu cen pojawił się dopiero w styczniu 2021 roku.

Segment ten, jak żaden inny, został dotknięty skutkami pandemii COVID-19, powodując duże zakłócenia w łańcuchu dostaw, w wyniku m.in. czasowego zamykania zakładów produkujących samochody. Ceny kluczowych surowców produkcyjnych, czyli benzenu i fenolu, również były niskie (obniżka ok. 20 proc. rok do roku). Porównując wyniki segmentu w IV kwartale roku 2020 do roku poprzedniego odnotowujemy niższe przychody (o 30 mln zł rok do roku) przy dodatnim wyniku EBITDA na poziomie 4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej kwartał ten zamknął się stratą na poziomie 17 mln zł. Wpływ na polepszenie wyników miało nieznaczne ożywienie popytu ze strony branży automotive.

Najlepsza chemia

- Powołaliśmy zespól ds. śladu węglowego oraz dopracowujemy plany i projekty dekarbonizacyjne. Wszystkie te czynniki przedstawimy przy okazji prezentacji nowej strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030 - mówi szef Azotów.Rok 2020 to również intensyfikacja działań w kierunku wdrażania produktów zgodnych z wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu. Jako przykład można wskazać nowy nawóz Pulrea+INu, czyli mocznik z inhibitorem ureazy, który jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku do atmosfery. Co istotne, stosowanie mocznika z inhibitorami będzie obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia 2021 r., a w ofercie Grupy Azoty jest dostępny już od kilku miesięcy.Jak wyglądała sytuacja spółki w poszczególnych segmentach?Segment nawozów osiągnął w 2020 roku przychody w wysokości 6 364 mln zł w stosunku do 6 716 mln zł rok wcześniej, notując marżę EBITDA w wysokości 12,9 proc., podczas gdy w 2019 roku marża dla segmentu była nieznacznie wyższa i wynosiła 14,4 proc. Wyniki segmentu wskazują, że pandemia nie wpłynęła negatywnie ani na marżę ani na wolumen sprzedaży, który był o 3,5 proc. wyższy niż w 2019 roku. Stabilny popyt powodował, że kluczowe dla segmentu były kwestie logistyczne i bezpieczeństwa dostaw. Pomimo wzrostu cen gazu w IV kw. 2020 r. do poziomów wyższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, jego przeciętna cena w całym 2020 r. była istotnie niższa rok do roku (o 25,6 proc.), co sprzyjało utrzymaniu wysokiej rentowności, pomimo przeciętnie niższych cen.Łączne przychody segmentu tworzyw w 2020 roku wyniosły 1 135 mln zł i były o ok. 20 proc. niższe w porównaniu z rokiem wcześniejszym (1 458 mln zł). W ślad za niższymi obrotami wyniki segmentu również uległy zmianie – marża EBITDA obniżyła się z 3,4 proc. (2019) do minus 2,8 proc. (2020). Ujemna marża jest wynikiem utrzymującego się trendu spadku popytu (niższa o 9,3 proc. sprzedaż poliamidu naturalnego w ujęciu ilościowym rok do rokur), a także kryzysu cenowego (spadek odpowiednio o 16,2 proc.).W porównaniu do wyników z 2019 roku segment chemii odnotował w 2020 roku niewielki (o 4,4 proc.) spadek przychodów, do poziomu 2 522 mln zł przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA (o 2,7 punktu procentowe) do poziomu 10,5 proc. Dla niemal wszystkich produktów segmentu odnotowano wzrost sprzedaży, szczególnie wysoki dla alkoholi OXO (o 27,3 proc. rok do roku), ale również dla plastyfikatorów (o 11,6 proc. rok do roku) i mocznika technicznego (o 9,3 proc. rok do roku). Jednocześnie obniżyły się ceny wszystkich produktów, przeciętnie w segmencie o 9,8 proc.Zwiększeniu marży sprzyjały niskie ceny surowców. Mijający rok to trudny okres na rynku siarki (ograniczenie sprzedaży i obniżka cen), jednak widać wyraźnie symptomy ożywienia na rynku, które już w IV kw. spowodowały wzrost cen z perspektywą dalszego wzrostu popytu i cen, w wyniku m.in. ograniczenia podaży konkurencyjnej dla Grupy Azoty siarki rafineryjnej. Wyniki IV kwartału wyraźnie odzwierciedlają tendencje wzrostowe (w relacji do analogicznego kwartału roku wcześniejszego), zarówno po stronie przychodów, dla których wzrost sięgnął 10,1 proc. rok do roku, jak i po stronie zysku EBITDA, który był ponad 2-krotnie wyższy rok do roku.Grupa Azoty to największy w kraju koncern chemiczny. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.