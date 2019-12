Grzegorz Peczkis w radzie nadzorczej Grupy Azoty ZAK

Grzegorz Peczkis został szóstym członkiem Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK w Kędzierzynie-Koźlu.

Zmian w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty ZAK dokonano na piątkowym, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki. Jedną z uchwał było powiększenie składu rady o byłego senatora PiS, Grzegorza Peczkisa.

Jak poinformowała Iwona Drozdowicz-Tomaszek, p.o. kierownika Biura Komunikacji spółki., obecny skład rady nadzorczej przedstawia się następująco: Anna Zarzycka-Rzepecka - przewodnicząca, Monika Saracyn, dr Grzegorz Peczkis, dr Bogdan Tomaszek, Zbigniew Dziemidowicz oraz Paweł Polański, wybrany z ramienia pracowników Grupy Azoty ZAK.



Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn to jeden z największych producentów chemicznych w Polsce. Do Grupy Azoty należy ok. 93,5 akcji w firmie, a resztę posiadają uprawnieni pracownicy, ich spadkobiercy i osoby, które nabyły akcje od uprawnionych pracowników lub spadkobierców.