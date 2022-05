Henkel poprawia wyniki mimo "dramatycznego pogorszenia warunków"

Niemiecki koncern chemiczny i producent dóbr szybko zbywalnych Henkel podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. Był on znacznie lepszy niż przed rokiem.

W pierwszym kwartale 2022 r., pomimo panujących w tym czasie trudnych warunków otoczenia rynkowego, udało się zwiększyć sprzedaż Grupy Henkel do około 5,3 mld euro. W ujęciu organicznym odnotowano znaczny wzrost wartości sprzedaży o 7,1 proc., głównie za sprawą bardzo efektywnej polityki cenowej, przy jednoczesnym nieznacznym spadku wolumenu sprzedaży. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 6,1 proc.

- Doskonałe wyniki sprzedaży stanowią potwierdzenie skuteczności naszej koncepcji rozwoju - powiedział Carsten Knobel, prezes firmy Henkel.

- Jednak już od początku roku mamy do czynienia z dramatycznym pogorszeniem warunków otoczenia makroekonomicznego. Negatywne skutki globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa oraz wyjątkowo napiętej sytuacji na rynkach surowcowych i w ramach globalnych łańcuchów dostaw spotęgowane zostały dodatkowo wybuchem wojny w Ukrainie. Pomimo tych wyjątkowo trudnych okoliczności, konsekwentnie realizujemy strategię ukierunkowanego rozwoju - dodaje Knobel.

Głównym motorem wzrostu wartości sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 r. był sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu), gdzie wzrost w ujęciu organicznym osiągnął wartość dwucyfrową na poziomie 10,7 proc., do czego przyczyniły się wszystkie obszary działalności koncernu.

W sektorze Beauty Care (kosmetyki) organiczny wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale roku był nieznacznie ujemny i wyniósł -1,2 proc. W segmencie produktów dla klientów profesjonalnych odnotowano dwucyfrowy wzrost, natomiast w przypadku asortymentu przeznaczonego dla konsumentów indywidualnych wyniki sprzedaży, zgodnie z przewidywaniami, ukształtowały się poniżej poziomu z poprzedniego roku.

Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował bardzo duży wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym (na poziomie 4,9 proc.), do którego przyczyniła się istotnie wyższa wartość sprzedaży środków piorących.

Henkel przewiduje obecnie, że w roku obrotowym 2022 wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie całej grupy wyniesie od 3,5 proc. do 5,5 proc. Prognozowany przedział skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) wyniesie od 9,0 proc. do 11,0 proc. W przypadku skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) przy założeniu stałych kursów wymiany Henkel prognozuje obecnie spadek rzędu 15 proc. do 35 proc.