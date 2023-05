Henkel sprzedał biznes w Rosji. Po pierwszym kwartale w firmie optymizm

To był dobry kwartał dla niemieckiego koncernu chemicznego Henkel. Nic więc dziwnego, ze firma podtrzymała swoje prognozy finansowe na ten rok.

W pierwszym kwartale obecnego roku grupa Henkel odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu około 5,6 mld euro. Wartość sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyła się o 6,6 proc., co należy przypisać dwucyfrowemu wzrostowi cen przy wielkości sprzedaży na poziomie niższym niż w roku ubiegłym. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 6,4 proc.

- Rozpoczęliśmy rok świetnymi wynikami, pomimo utrzymujących się trudnych warunków otoczenia rynkowego. W pierwszym kwartale kontynuowaliśmy działania mające na celu dostosowanie poziomu naszych cen tak, aby rekompensować obserwowane wzrosty cen surowców i logistyki - powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

- Dziś potwierdziliśmy prognozę wyników na rok 2023. Istotne zwiększenie sprzedaży w ujęciu organicznym w pierwszym kwartale sprawia, że patrzymy z optymizmem na bieżący rok obrotowy - dodał menadżer.

W ramach strategii alokacji kapitału w 2022 r. Henkel po raz pierwszy przeprowadził program skupu akcji własnych, który został pomyślnie zakończony w pierwszym kwartale 2023 r. Do końca marca spółka odkupiła akcje o łącznej wartości około 1 mld euro.

20 kwietnia 2023 r. Henkel ogłosił podpisanie umowy w sprawie sprzedaży swoich operacji w Rosji na rzecz konsorcjum lokalnych inwestorów finansowych. Decyzję o wycofaniu się z rosyjskiego rynku w związku z atakiem Rosji na Ukrainę podano do wiadomości publicznej w ubiegłym roku. Transakcja została już zrealizowana. Cena sprzedaży wyniosła 54 mld rubli (około 600 mln euro).

W obecnym roku Henkel nadal spodziewa się wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w przedziale od 1,0 proc. do 3,0proc. w każdym z sektorów biznesowych. Prognozowany przedział skorygowanej rentowności sprzedaży (skorygowanej marży EBIT ) wynosi od 10,0proc. do 12,0proc. Henkel podtrzymuje także prognozę zmiany skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, przy założeniu niezmienionych kursów wymiany, na poziomie od -10,0 proc. do +10,0proc.