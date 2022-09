Herbicyd Ciechu wchodzi na koleiny zagraniczny rynek

Produkowany przez Ciech środek ochrony roślin wkracza na kolejny rynek zagraniczny. Już wkrótce dostęp do niego zyskają słowaccy rolnicy. Tym samym kraj ten dołączy do grona dziewięciu innych.

Halvetic to herbicyd na bazie glifosatu, oparty o o opatentowaną technologię BGT, który pozwala na utrzymanie dotychczasowej wysokiej skuteczności substancji aktywnej przy obniżeniu jej dawki na hektar o połowę w porównaniu do istniejących standardów.

W 2021 roku Halvetic miał debiut w Polsce, wzmacniając pozycję Ciech Sarzyna w segmencie glifosatu, w którym spółka ma udział na poziomie ok. 50 proc. Strategia rozwoju marki zakłada jednocześnie intensywną ekspansję zagraniczną.

W ciągu zaledwie roku Halvetic uzyskał pozwolenia na wprowadzenie do obrotu m.in. w Rumunii, Łotwie, Litwie, Grecji oraz w Czechach. W toku natomiast są kolejne procesy rejestracji produktu.

Słowacja, obok np. Rumunii, Węgier, Czech, Litwy, Polski czy Bułgarii, należy do grupy państw, w których grunty rolne są największym składnikiem struktury użytkowania ziemi i stanowią od 40 do blisko 60 proc. powierzchni kraju. Najważniejszy obszar uprawowy w Słowacji to znajdująca się na południowym zachodzie Nizina Naddunajska.

Spółka Ciech Sarzyna odpowiada za rozwój segmentu Agro całej grupy i stale rozwija portfolio innowacyjnych produktów, co od kilku lat skutkuje zarówno systematycznym zwiększaniem udziałów rynkowych w Polsce (7 proc. w pierwszym półroczu 2022 roku vs. 6 proc. rok wcześniej), jak i kontynuacją ekspansji zagranicznej w Unii Europejskiej i poza Europą.

