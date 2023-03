Historyczna dostawa do największej polskiej inwestycji chemicznej

Morski terminal gazowy w polickim porcie przyjął we wtorek 27 marca pierwszy w historii ładunek etylenu dla instalacji Polimerów Police - inwestycji finalizowanej właśnie przez chemiczną Grupę Azoty.

Etylen to jeden z kluczowych surowców dla Polimerów Police.

Projekt budowy Polimerów Police jest już zaawansowany w 99,15 proc.

Coraz więcej instalacji może już pracować.

Gazowiec Gaschem Rhone dostarczył Polimerom Police 3500 ton etylenu. Roczne zapotrzebowanie na ten surowiec spółka szacuje na ok. 13 000 ton.

Na początku surowiec posłuży do rozruchu instalacji i ich sprawdzenia

Etylen zostanie wykorzystany w pierwszej kolejności do procesów schładzania, uruchamiania i testów naziemnego zbiornika oraz instalacji towarzyszących umiejscowionych na terenie terminalu.

W kolejnym etapie surowiec będzie wykorzystywany do produkcji polipropylenu (rodzaj tworzywa sztucznego). Etylen będzie przechowywany w naziemnym zbiorniku o pojemności 12 000 m3 w stanie schłodzonym do temperatury minus 104 stopnie Celsjusza.

Zaawansowanie prac tej kluczowej inwestycji Grupy Azoty w Policach na połowę marca wyniosło 99,15 proc. Projekt ma znaczenie strategiczne dla krajowej gospodarki i zwiększy według spółki dynamikę rozwoju polskiego segmentu tworzyw sztucznych.

- Finalizujemy realizację dostaw kluczowych surowców, które pozwolą na uruchomienie nowej fabryki Grupy Azoty - jednej z największych inwestycji europejskiego przemysłu chemicznego. Zrealizowana pierwsza dostawa etylenu, po grudniowej dostawie propanu potwierdza rozpoczęcie procesu rozruchu kolejnej, kluczowej części instalacji do produkcji polipropylenu oraz instalacji odwodornienia propanu - mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

Coraz więcej instalacji ukończonych i gotowych do pracy

W dniu 14 marca Grupa Azoty podpisała z generalnym wykonawcą Hyundai Engineering dokument mówiący o gotowości do wprowadzenia węglowodorów do instalacji. Tym samym spółka osiągnęła stan gotowości do rozruchu dla trzech elementów iwnestycji: instalacji do produkcji propylenu (PDH), instalacji do produkcji polipropylenu (PP) oraz infrastruktury logistycznej polipropylenu (PPL), stanowiącej obszar magazynowania.

Wcześniej ukończono terminal gazowy, a z końcem stycznia instalacje pomocnicze i połączenia międzyobiektowe.

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet wynosi ok. 1,8 mld dolarów, jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu w procesie odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie.

Zakres inwestycji obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.