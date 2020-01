Hiszpania: Znaleziono ciało drugiej ofiary wybuchu w zakładzie petrochemicznym

Służby ratownicze odnalazły w środę rano ciało drugiej ofiary śmiertelnej eksplozji w zakładzie petrochemicznym w La Canonja w prowincji Tarragona na północnym wschodzie Hiszpanii. Zmarły był pracownikiem fabryki.

Do wybuchu w zakładzie specjalizującym się w produkcji tlenku etylenu, łatwopalnego gazu z grupy cyklicznych eterów, doszło we wtorek wieczorem. Eksplozja nastąpiła w części fabryki oddanej do użytku w 2017 r.

Początkowo informowano o jednej ofierze śmiertelnej i co najmniej sześciu rannych.

Jak poinformował szef katalońskiej straży pożarnej Albert Ventosa, do wybuchu doszło wskutek awarii jednego z reaktorów zakładu. Zapaliła się też zaparkowana w pobliżu cysterna.

Przez kilka godzin po wypadku nad zakładem unosił się wysoki na kilkadziesiąt metrów słup ognia oraz dymu.

Krótko po eksplozji uruchomiono akcję ratowniczą, w której brało udział 20 jednostek straży pożarnej. Rozpoczęto też poszukiwania zaginionego pracownika, którego ciało wydobyto z miejsca wybuchu dopiero w środę rano.

Inna ofiara śmiertelna to mieszkaniec tarragońskiego osiedla Torreforta, oddalonego od zakładu petrochemicznego o 3 km. Mężczyzna zginął, gdy wskutek eksplozji metalowy element fabryki uderzył w budynek mieszkalny. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że ważący około 800 kilogramów element wpadł przez okno do mieszkania; właściciel mieszkania poniósł śmierć na miejscu.

Wskutek wybuchu rannych zostało też osiem osób, z których jedna jest w stanie krytycznym, zaś stan kolejnej lekarze określają jako bardzo ciężki. W chwili eksplozji poszkodowani przebywali na terenie zakładu w La Canonja, zatrudniającego łącznie 120 osób.

Władze Tarragony, które w środę rano ogłosiły w mieście dwa dni żałoby, potwierdziły, że wszczęto śledztwo w celu ustalenia przyczyn wybuchu.

Marcin Zatyka