Horrendalny wzrost cen energii grozi fundamentalną zmianą w Europie

Będzie pomoc rządu dla przemysłu energochłonnego, producentów nawozów? Jeżeli producenci zostaną wsparci w taki sposób, że ich produkcja przestanie być deficytowa, to wtedy zostanie ona podtrzymana, bo nie będzie bodźca ekonomicznego, wymuszającego jej zahamowanie.

Przewidywalne taryfy na prąd funkcjonują już m.in. we Francji.

W krajach tych niska i stabilna cena prądu stanowi antidotum na uniknięcie przestojów w produkcji. W takiej sytuacji znalazły się polskie firmy chemiczne Anwil i Azoty.

W czwartek 8 września ArcelorMittal Poland poinformował, że tymczasowo wstrzyma pod koniec września pracę jednego z wielkich pieców w hucie w Dąbrowie Górniczej ze względu na trudną sytuację rynkową oraz wysokie ceny energii.

- Sytuacja rynkowa w Europie uległa dalszemu osłabieniu w okresie letnim. Obserwujemy spadek popytu, a portfel zamówień jest poniżej poziomu pracy technologicznego minimum dwóch wielkich pieców - oświadczył dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Frederik Van De Velde.

Firma taki krok tłumaczy też rosnącymi cenami gazu i energii.

Z kolei 23 sierpnia, w związku z rekordowymi cenami gazu, głównego surowca wykorzystywanego przy produkcji w Grupie Azoty Puławy, puławska spółka grupy kapitałowej Grupa Azoty podjęła decyzję o czasowym ograniczeniu produkcji amoniaku do około 10 proc. mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro.

Tego samego dnia decyzję o tymczasowym wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych podjął Anwil.

29 sierpnia decyzję o wznowieniu produkcji nawozów azotowych pojął należący do Orlenu Anwil, sytuacja w Grupie Azoty jest do tej pory niejasna.

- Sytuacja, w jakiej znalazły się przemysłowe zakłady energochłonne prowadzące działalność produkcyjną w Polsce, w efekcie drastycznych wzrostów rynkowych cen energii elektrycznej i paliw, spowodowanych napaścią Rosji na Ukrainę, nie jest łatwa - przyznaje w artykule na WNP.PL Henryk Kaliś z Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Jak wskazuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, trwałe zatrzymanie produkcji nawozów i chemikaliów może mocno odbić się na wielu branżach, a nawet całej gospodarce. Dotknie producentów i konsumentów. Zmniejszenie produkcji spowoduje jeszcze większy wzrost cen.

Efektem może być trwałe pozbawienie produkcji zakładów polskich

Nie możemy pozwolić na zatrzymanie przemysłu, bo – jak zaznacza Kamil Sobolewski – idzie za tym swoista reakcja łańcuchowa w branżach, które wcale nie są energochłonne. - Może się bowiem okazać, że efektem będzie trwałe pozbawienie produkcji zakładów polskich, a przeniesienie tej produkcji przy zmniejszonym popycie do tych firm, które oferują produkt za granicą, skaże nas na import. Za tym zaś pójdzie spadek zatrudnienia - ostrzega.

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że jeżeli rząd nie będzie dotować zagrożonych branż (co formalnie jest postulatem antyrynkowym i zwykle nie formułują go organizacje przedsiębiorców), to w momencie, w którym inne kraje dotują, powstrzymanie się od pomocy państwa – analogiczne, jak w przypadku podmiotów konkurencyjnych – prowadzi krótką drogą do zamknięcia produkcji w kraju i do reakcji łańcuchowej.

- Już na przykładzie Azotów i Anwilu widzimy, że brak dwutlenku węgla, wodorotlenku sodu, brak kwasu azotowego powoduje perturbacje w branży mięsnej, rybnej, medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i opakowań. A więc pojawia się po prostu lawina i za tym idzie kwestia zatrudnienia, kwestia dochodów podatkowych - wskazuje główny ekonomista Pracodawców RP.

Przewidywalna, niska cena energii jest jego zdaniem kluczowym elementem konkurencji dla polskich firm na wspólnym, unijnym rynku, więc w tych warunkach postulat wyrównania warunków dla firm z Polski względem Francji czy Niemiec staje się kwestią przetrwania przemysłu w Polsce.

Jak podkreśla, w relacjach między firmami produkcyjnymi a dostawcami prądu czy gazu funkcjonują umowne taryfy cenowe. Niska taryfa nie stanowi pomocy publicznej i może być stosowana wedle uznania dostawcy. Jeśli uświadomimy sobie, że np. we Francji główny dostawca prądu podlega właśnie nacjonalizacji i zdjęciu z giełdy, to zobaczymy, że przestrzeń do zaburzeń konkurencji jest ogromna.

Wznowienie produkcji może być drogie i trwać długie kwartały

Kamil Sobolewski zaznacza przy tym, że powinno się pamiętać, iż o ile wznowienie produkcji w Anwilu czy Azotach to decyzja operacyjnie łatwa do zrealizowania, to w przypadku innych branż może być taka sytuacja, że decyzja o wstrzymaniu produkcji nie będzie możliwa do szybkiego odwrócenia, a ponowne uruchomienie produkcji będzie się wiązało z wysokim kosztem stałym. Podaje przykład hut, w których wznowienie produkcji może być drogie i trwać długie kwartały.

- Obecność tego wysokiego kosztu stałego w warunkach braku pomocy państwa może oznaczać, że za pół roku będą operować tylko te moce produkcyjne, które uchowały się w krajach stale chroniących firmy produkcyjne - przypuszcza Kamil Sobolewski.

Wsparcie państwa jest zatem konieczne, tym bardziej że – jak podkreśla główny ekonomista Pracodawców RP – sytuacja taka może się powtórzyć. - Może przy tym dotyczyć każdej, nawet nieenergochłonnej branży. Widać to świetnie na przykładzie firm produkujących nawozy – mogliśmy pomyśleć o problemach rolnictwa, mogliśmy pomyśleć o wtórnych konsekwencjach dla przetwórstwa żywności, ale sądzę, że mało któremu z decydentów przyszło na myśl, jakie mogą być konsekwencje braku dwutlenku węgla - przyznaje.

Jego zdaniem siatka powiązań gospodarczych jest tak misternie utkana, że z poziomu centralnego planisty nie da się przewidzieć konsekwencji wyłączenia jednej produkcji dla szeregu kolejnych branż, które są na pierwszy rzut oka niepowiązane z energochłonną produkcją, jak na przykład branża piwowarska, branża mięsna, rybna. - W związku z tym, niezależnie od tego, czy do takiego wyłączenia produkcji ma dojść, warto o tym powiedzieć z wyprzedzeniem i wysłuchać opinii środowiska biznesowego na temat tego, jakie konsekwencje to spowoduje - zachęca Kamil Sobolewski.

Ponowne wyłączenie oznaczać może paraliż, którego się nie spodziewaliśmy

Jak wskazuje, w tym przypadku widać, że konsekwencje te stały się jasne dopiero po tym, jak produkcję wstrzymano i na szczęście była możliwość wznowienia tej produkcji. - Ale trzeba liczyć się z gorszą sytuacją, że wyłączenie produkcji spowoduje paraliż w dziedzinie, w której się tego nie spodziewaliśmy w ramach reakcji łańcuchowej, a ponowne uruchomienie produkcji będzie bardzo kosztowne i zajmie całe kwartały - przewiduje możliwe zagrożenie Kamil Sobolewski, dodając, że wówczas będzie to gorsza sytuacja niż ta, z którą mieliśmy właśnie do czynienia.

Precyzuje on, że wspólny rynek europejski pomyślany był jako rynek, na którym dochodzi do wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami z różnych krajów. - Taka była idea wspólnego rynku i objęcia go zasadą, że państwa nie mogą ingerować oraz dotować biznesu - wyjaśnia Kamil Sobolewski.

Zastrzega jednocześnie, że szczegóły mechanizmów rządowego wsparcia powinny uzgodnić z władzami firmy, które dużo lepiej znają swoją specyfikę. Z tego powodu rząd polski miał wielokrotnie problem ze wsparciem firm, na przykład z branży lotniczej, a w pandemii mógł zaoferować pomoc de minimis, która jest spod tego wyjęta.

- Do tej pory się tego w Europie trzymaliśmy. Kryzys energetyczny zachęca jednak do zachowań protekcjonistycznych, naruszających zasady konkurencji, ale umożliwiających przetrwanie lokalnych firm. Tej bitwy nie możemy przegrać, bo brak lokalnej produkcji to niedobory, drożyzna, bezrobocie i uzależnienie od importu w warunkach osłabiającej się złotówki - tłumaczy Sobolewski.

