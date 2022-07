Indie zakazują jednorazowego plastiku

Indyjski rząd wprowadził zakaz na jednorazowe opakowania plastikowe, żeby walczyć z zanieczyszczeniem. Ulice Indii są wręcz usłane plastikowymi śmieciami.

Agencja Reutersa poinformowała, że indyjski rząd odrzucił roszczenia producentów jedzenia, napojów i dóbr konsumpcyjnych, którzy wnosili o wyjęcie ich spod restrykcji, aby zapobiec zakłóceniom w dostawach.



Indie zmagają się z ogromnym problemem zanieczyszczenia plastikiem, który napędził wzrost gospodarczy i popyt na dobra konsumpcyjne, a co za tym idzie na plastikowe, jednorazowe opakowania.

Indie zużywają około 14 milionów plastiku rocznie, ale nie mają zorganizowanego systemu zarządzania odpadami, co prowadzi do powszechnego zanieczyszczenia. Odpadki zapychają rury, zaśmiecają rzeki oraz oceany i prowadzą do śmierci zwierząt.



Indyjski rząd zakazał między innymi jednorazowych plastikowych słomek, sztućców, korków do uszu, opakowań na filmy, plastikowych patyczków do balonów, opakowań na cukierki, lody czy papierosy.



Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że zanieczyszczenie plastikiem ma już rozmiary epidemii. W samych oceanach znajduje się około 100 milionów ton plastikowych odpadów.