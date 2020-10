Inwestycja w dobrych rękach

Powody, dla których powinieneś zatrudnić multidyscyplinarną firmę inżynieryjną do realizacji twojej inwestycji.

Kolejną zaletą jest wzajemna wymiana wiedzy oraz dostęp do globalnej sieci ekspertów w danej dziedzinie. Owocna komunikacja wpływa na ogólną efektywność projektu, ale daje też specjalistom pracującym and danym projektem możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy i umiejętności. Branże podczas wspólnych spotkań koordynacyjnych na projekcie, dyskutują nad rozwiązaniami patrząc z różnych perspektyw, co w rezultacie prowadzi to do dzielenia się wiedzą oraz wyciągnięcia wniosków. Dzięki temu przyszłe decyzje projektowe podejmowane w danej branży biorą pod uwagę potrzeby innych dyscyplin. Udowodniono, że takie holistyczne podejście do realizacji projektów generuje bardziej innowacyjne rozwiązania, a co za tym idzie lepszy produkt końcowy. W firmie Fluor funkcjonuje na przykład globalna sieć specjalistów zwanych Subject Matter Experts (SME), których zadaniem jest między innymi dzielenie się wiedzą z każdym pracownikiem zmagającym się z jakimkolwiek dylematem projektowym.Mówiąc danej o zaletach firmy multidyscyplinarnej, trzeba wspomnieć o wspólnej pracy branż w zintegrowanym systemie informacji i zarządzania danymi projektowymi. We Fluor odbywa się to na poziomie scentralizowanego modelu BIM 3D, do którego mają wkład wszystkie branże. Proces BIM (Building Information Modeling) wprowadzony w wielu krajach, ukazuje szerokie spektrum korzyści z implementacji zintegrowanego systemu danych. Pozwala Klientowi na podejmowanie strategicznych decyzji podczas procesu projektowego oraz fazy budowy i znacznie wpływa na obniżenie kosztów bieżących utrzymania obiektu. Benefitem z modelu przygotowanego i zarządzanego przez jedną doświadczoną firmę jest jednorodne oprogramowanie i system obiegu informacji projektowej.Terminy końcowe oraz kamienie milowe programu inwestycji często zakładają datę rozpoczęcia produkcji w zakładzie czy budynku. Zwłoka w uruchomieniu produkcji ma wpływ na pozyskanie funduszy od sponsorów oraz partnerów biznesowych. Kiedy Klient zatrudnia do realizacji projektu więcej niż jedną firmę inżynieryjną musi przewidzieć dodatkowy czas na spotkania koordynacyjne, a z pewnością na opóźnienia programowe, kiedy to zakres prac jednej z firm jest zależny od postępu prac innej. Efektywne zarządzanie projektem, gdy jest wiele zmiennych do rozpatrzenia i decyzji do podjęcia, będzie sprawniejszy kiedy przewodzi jeden „dowódca”.Budżet jest kluczowym czynnikiem, albowiem jeśli projekt przekracza założenia budżetowe Klienta, to można liczyć się z opóźnieniem inwestycji, a tym samym wpływem na różnych udziałowców procesu inwestycyjnego czy końcowych odbiorców produktu(ów). Stąd udział firmy multidyscyplinarnej w większym stopniu zapewni ukończenie projektu na czas i w zaplanowanym budżecie.Magdalena LenartArchitekt, Fluor S.A.