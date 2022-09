Jest dobrze, choć pojawiły się złe informacje. Grupy Azoty dzieli się wynikami

Największa nasza spółka chemiczna Grupa Azoty, podała skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Są one dobre mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Spółka w pierwszej połowie roku odczuła skutki ataku Rosji na Ukrainę.

Wyniki finansowe firmy stały pod znakiem rosnących cen surowców.

Szczególnie rosnące ceny gazu były i nadal są ważne.

W II kwartale 2022 roku wypracowane przez Grupę Azoty wyniki finansowe pozostawały pod silnym wpływem zawirowań związanych z agresją Rosji na Ukrainę, która niekorzystnie wpływała na dostępność oraz ceny surowców, przekładając się na rosnące ceny końcowych produktów we wszystkich segmentach biznesowych. W wyniku ograniczenia eksportu dostawy nawozów Grupy Azoty na krajowy rynek były w tym okresie znacząco wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W II kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 410 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) w wysokości 1 240 mln zł, marżę EBITDA na poziomie 19,3 proc. i zysk netto w wysokości 800 mln zł.

W ujęciu narastającym w I półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13 237 mln zł, wynik EBITDA w wysokości 2 575 mln zł, marżę EBITDA na poziomie 19,5 proc. i zysk netto w wysokości 1,682 mld zł.

Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miał ukształtowany w Europie poziom cen produktów na rynkach, na których pracuje Grupa Azoty. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miały rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, produktów chemicznych oraz tworzyw.

Drugi kwartał był bardzo udany, choć pojawiły się złe informacje

- Drugi kwartał to okres stabilnych wyników finansowych wszystkich segmentów w trudnym otoczeniu rynkowym. W tym kontekście, szczególnie cieszy dobry wynik wypracowany przez segment Chemia. Poziom zawirowań rynkowych związany z agresją Rosji na Ukrainę był ogromny, niemożliwy do przewidzenia i całkowicie niezależny od spółki – przyznaje Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty.

Jak dodaje: w pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Azoty utrzymywała produkcję na pełnych dostępnych mocach, aktywnie odpowiadając na zapotrzebowanie na nawozy na rynku krajowym w szczycie wiosennego sezonu nawozowego. Rekordowe ceny gazu ukształtowały ceny nawozów na poziomach, które w III kwartale przestały być akceptowalne przez klientów końcowych na rynku.

- W efekcie doprowadziło to do decyzji o ograniczeniu produkcji w trzech spółkach grupy kapitałowej Grupa Azoty. Podobna sytuacja rynkowa miała miejsce w Segmencie Tworzywa, w przypadku którego w zakładzie w Tarnowie i w Puławach zdecydowano o czasowym ograniczeniu produkcji – przyznaje menadżer.

- Co istotne, ograniczenie produkcji zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, wody amoniakalnej i nitrozy – dodaje Wadowski.

W segmencie chemia spółka zanotował wzrost cen, ale spadek sprzedaży

W segmencie chemia w II kwartale 2022 roku odnotowano rok do roku wzrost cen wszystkich produktów, przy spadku wolumenu sprzedaży większości z nich. Dynamika wzrostu cen surowców do produkcji chemikaliów miała silne przełożenie na wzrosty cen produktów, co powodowało osłabienie popytu. Wpływ na sytuację rynkową melaminy miał dobiegający końca okres obowiązywania ceł antydumpingowych na przywóz melaminy z Chin do Unii Europejskiej.

W przypadku siarki wzrost cen był konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę i ograniczeń podażowych ze względu na odcięcie kanałów dystrybucyjnych z Rosji i Kazachstanu. Wzrost ilości sprzedaży odnotowano głównie w przypadku mocznika na cele techniczne i alkoholi OXO. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 22,0 proc.

Zły wpływ Rosji i międzynarodowej sytuacji na rynku gazu ziemnego

W segmencie agro raportowany kwartał był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów.

Trudna sytuacja na rynku surowcowym to konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę, w efekcie której nastąpiło ograniczenie bądź całkowite wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej. Zmianie lub zakłóceniu uległy również łańcuchy dostaw niektórych istotnych surowców i półproduktów do Grupy Azoty. W konsekwencji ograniczania produkcji przez kluczowych europejskich producentów nawozów, spowodowanego rekordowo wysokimi cenami surowców, w szczególności gazu ziemnego, istotnie zmniejszyła się podaż nawozów w całej Europie.

Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, z końcem II kwartału 2022 roku wykazywały silną tendencję rosnącą, kontynuowaną do rekordowych poziomów w III kwartale 2022 roku. Średnia cena rynkowa gazu ziemnego w II kwartale 2022 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o około 290 proc.

Konsekwencją tych zmian oraz sytuacji w otoczeniu rynkowym był istotny wzrost cen produktów. Wolumen sprzedaży w tym segmencie w II kwartale 2022 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11 proc., przy czym w przypadku nawozów wieloskładnikowych sięgnął 21proc. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 18,0 proc.

Drogie surowce do produkcji tworzyw sztucznych uderzyły w tworzywa

W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2022 roku odnotowano w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost cen głównych surowców produkcyjnych, tj. benzenu i fenolu odpowiednio o 18 proc. i 24 proc., przy jednoczesnym wzroście cen wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu.

Wolumen sprzedaży poliamidu był nieznacznie niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym, co było spowodowane trudnościami z dostępnością półprzewodników oraz innych komponentów, nieodbudowaną po okresie pandemii COVID-19. Skutkowało to czasowymi ograniczeniami i włączeniami produkcji u końcowych odbiorców. Stabilny, duży popyt utrzymywał się w sektorze opakowań. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6proc.

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.