Kazachstan dogaduje z Chińczykami duży projekt petrochemiczny. Nie spodoba się to Rosji

W czwartek 18 maja podpisana został umowa pomiędzy kazachskim koncernem paliwowym KazMunayGaz i chińskim Sinopec. Firmy będą współpracowały przy budowie kompleksu petrochemicznego. Pierwotnie partnerem Kazachów miał być wyłącznie rosyjski Sibur.

Kazachstan dywersyfikuje partnerów gospodarczych.

Pierwotnie partnerem w petrochemicznym projekcie mieli być Rosjanie.

Zakład będzie produkował m.in. na rzecz chińskich odbiorców.

Umowa została podpisana 18 maja w ramach wizyty państwowej prezydenta Kazachstanu Kassyma-Żomarta Tokajewa w Chinach.

- Dokument przewiduje wejście koncernu Sinopec do projektu jako pełnoprawnego partnera na równi z Siburem. W ramach współpracy strony podpiszą umowę zakupu udziałów i inne wiążące dokumenty – poinformowali Kazachowie.

Co kryje się za tym enigmatycznym stwierdzeniem?

Z pierwszych komentarzy wynika, że to kolejny przykład uniezależniania się Kazachstanu od Moskwy. Jest to też jeden z elementów działań na rzecz rozwoju przemysłowego republiki.

Zaproszenie Sinopecu ma wymiar nie tylko gospodarczy, ale i polityczny

Po ataku Rosji na Ukrainę znajdujący się od lat w orbicie wpływów Rosji Kazachstan postanowił zrewidować swoją politykę. Była republika ZSRR nie tylko nie wsparła Moskwy, ale wręcz problemy Rosji zaczęła wykorzystywać we własnych celach. W Kazachstanie osiedlili się liczni uciekający przed poborem Rosjanie, a rosyjskie firmy zaczęły otwierać tam swoje przedstawicielstwa.

Kazachstan zwrócił się także w kierunku partnerów z innych krajów. Tak jest w przypadku umowy z chińskim koncernem Sinopec.

Pierwotnie w listopadzie 2022 r. państwowy fundusz Samruk-Kazyna, KazMunayGaz i największy rosyjski koncern chemiczny, holding Sibur oraz spółki celowe podpisały dokumenty o utworzeniu wspólnych przedsięwzięć na bazie Kazachstan Petrochemical Industries. To projekt Polipropylen oraz Silleno LLP (projekt Polietylen).

Strony ustaliły warunki partnerstwa we wspólnym przedsięwzięciu, zlokalizowanym na terenie specjalnej strefy ekonomicznej „Krajowy Przemysłowy Technopark Petrochemiczny” w Atyrau (miasto w pobliżu ujścia rzeki Ural do morza Kaspijskiego), w szczególności inwestuję w projekt budowy zakładu do produkcji polietylenu o mocy 1,25 mln ton rocznie. Umowa przewidywała także sprzedaż wyrobów gotowych wyrobów.

Rosjanie będą musieli podzielić się udziałami z Chińczykami

Zgodnie z tamtą umową udział Sibur wynosi 40 proc. Jednak teraz do współpracy zostali zaproszeni Chińczycy. Szczególnie ciekawa jest informacja, że Sinopec zostanie potraktowany jako pełnoprawny partner na równi z Siburem. Co to oznacza?

40 proc. udziałów dla Chińczyków oznaczałoby, że Kazachowie tracą kontrolę nad projektem. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że pula udziałów dla Rosjan skurczy się na rzecz Chińczyków.

Teoretycznie oczywiście możliwe byłoby np. całkowite wyrugowanie z projektu Rosjan. Nie dysponują oni bowiem unikalnymi technologiami, a ich rynek zbytu jest w porównaniu z chińskim mało atrakcyjny.

Wydaje się, że Kazachowie nie zrobili tego, ponieważ to mogłoby pogorszyć stosunki z Moskwą. Dodatkowo Rosjanie mogliby zacząć utrudniać transport w kierunku zachodnim. Jednak sam fakt dokooptowania do projektu Chińczyków jest znaczący.

Warto jeszcze przytoczyć słowa szefa KazMunayGazu Magzuma Mirzagaliewa. - Jestem przekonany, że pomyślne doświadczenie firmy Sinopec w projektowaniu, budowie i eksploatacji tak złożonych technologicznie obiektów petrochemicznych będzie miało pozytywny wpływ na nasz projekt, jak również zwiększy atrakcyjność inwestycyjną przemysłu petrochemicznego w Kazachstanie- poinformował menadżer.

To swoiste votum nieufności wobec możliwości technologicznych i potencjału Rosjan.