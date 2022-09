Kiedy Dr Irena Eris wejdzie na giełdę?

IPO zostało przełożone, bo sytuacja na GPW nie jest sprzyjająca. Dr Irena Eris nie rezygnuje z tego pomysłu, przesuwa go w czasie - powiedział WNP.PL przewodniczący Rady Nadzorczej Henryk Orfinger

W marcu tego roku spółka Dr Irena Eris złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wiosek o przeprowadzenie IPO. Praktycznie pozostały wtedy już tylko uzgodnienia terminy przeprowadzenia publicznej emisji akcji oraz ustalenie ceny za jedną akcję. Jednak gwałtowne spadki na warszawskiej GPW zdecydowanie zmieniły sytuację i potencjalne zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

- Nie ma dziś klimatu dla przeprowadzenia emisji akcji. My chcieliśmy pozyskane środki przeznaczyć na rozwój naszych prowadzonych od lat biznesów. Mowa jest o budowie nowego hotelu SPA w Świnoujściu oraz o potencjalnych przejęciach marek kosmetyków na rynku polskim oraz zagranicą. Zanim przygotowaliśmy się do publicznej oferty mieliśmy rozeznanie związane z tym, że fundusze inwestycyjne i inwestorzy instytucjonalni bardzo dobrze postrzegają nasz biznes. Jednak chciałbym powiedzieć wprost, my nie odrzucamy naszego projektu upublicznienia spółki, ale go odkładamy na później - powiedział w rozmowie z WNP.PL przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Dr Irena Eris Henryk Orfinger.

Rozwój spółki nie zostanie zahamowany, cały czas trwają przygotowania do nowych projektów. Strategia musi być jednak dostosowana do obecnej sytuacji rynkowej i to jest naturalne. IPO miało przyspieszyć działania. Trudno powiedzieć, kiedy projekt przygotowania publicznej emisji zostanie wznowiony.

Dr Irena Eris zarządza trzema hotelami SPA oraz jest właścicielem i operatorem salonów kosmetycznych działających pod szyldem Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris. Spółka produkuje także wiele linii kosmetycznych sprzedawanych w kraju i zagranicą.

Spółka miała w 2021 roku przychody na poziomie 297,6 milionów złotych i wypracowała zysk netto około 25,7 milionów złotych.

