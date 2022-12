Kilogram proszku za 70 tys. euro. Orlen inwestuje w technologię z Noblem

Orlen planuje wdrożenie innowacyjnej technologii, która umożliwi tańsze, szybsze i bardziej ekologiczne wytworzenie półproduktów wykorzystywanych m.in. przy produkcji samochodów, leków, tworzyw sztucznych, czy też dodatków do paliw.

Fundusz Orlen VC inwestuje w polską firmę Apeiron Synthesis.

Apeiron Synthesis komercjalizuje, opracowaną przez naukowców z Francji i USA technologię metatezy olefin.

W 2005 roku za technologię metatezy olefin przyznano nagrodę Nobla.



Za technologię metatezy olefin w 2005 roku przyznano nagrodę Nobla

- Stawiamy na nowoczesne technologie i w ten sposób skutecznie wzmacniamy naszą konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku - mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

- Stworzyliśmy i dynamicznie rozwijamy największy polski fundusz Venture Capital, który stanowi realną wartość dodaną do naszej podstawowej działalności. Dostrzegamy duży potencjał w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych Apeiron Synthesis, które już teraz skutecznie konkurują na rynku wartym 30 mld dolarów. Jesteśmy otwarci na kolejne nowatorskie pomysły, w różnych obszarach biznesowych, które będą wspierały realizację naszej strategii i budowę silnego, nowoczesnego koncernu - dodaje Obajtek.

Apeiron Synthesis komercjalizuje, opracowaną przez naukowców z Francji i USA oraz nagrodzoną w 2005 roku nagrodą Nobla, technologię metatezy olefin (proces chemiczny wykorzystywany w przemyśle).

Apeiron to jedyna firma oferująca w Polsce katalizatory metatezy olefin do zastosowań przemysłowych

Firma specjalizuje się w opracowywaniu oraz komercyjnym wdrażaniu na światową skalę nowatorskich, rutenowych katalizatorów stosowanych w reakcji metatezy olefin. Technologia ta to niezwykle efektywna metoda syntezy która umożliwia skuteczniejszą, tańszą i przyjazną środowisku produkcję zaawansowanych związków chemicznych. Wiele reakcji chemicznych, w przeciwieństwie do tej metody, wymaga specjalnych warunków (jak wysoka temperatura i ciśnienie) lub prowadzi do produkcji dużej ilości odpadów.

- Jako założyciele Apeiron Synthesis rozpoczęliśmy swoją drogę w Instytucie Chemii Organicznej PAN pod kierunkiem światowej sławy eksperta w dziedzinie metatezy olefin prof. Karola Greli. Dzięki wsparciu Wrocławskiego Parku Technologicznego, Fundacji na rzecz Nauki, PARP i NCBR, udało nam się zwiększyć skalę produkcji i przyciągnąć uwagę polskiego i międzynarodowego biznesu - mówi Michał Bieniek, szef Apeiron Synthesis.

- Obecnie, dzięki wsparciu funduszy VC zajmujących się deep techem, Apeiron Synthesis znajduje się w ścisłej czołówce branży - dodaje Michał Bieniek.

Na światowym rynku katalizatorów metatezy obecnie funkcjonują 4 firmy, w tym Apeiron Synthesis. Są wśród nich specjalistyczne podmioty, koncentrujące się przede wszystkim na metatezie olefin (XiMo, Zannan Scitech, Apeiron Synthesis), jak również międzynarodowy koncern chemiczny Umicore, dla którego metateza jest jednym z wielu obszarów działalności. W Polsce Apeiron jest jedyną firmą oferującą katalizatory metatezy olefin do zastosowań przemysłowych.