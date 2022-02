Komisja wyjaśni okoliczności wybuchu w fabryce Nitroerg w Krupskim Młynie

Prace komisji, która równolegle ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę wyjaśnia przyczyny poniedziałkowej eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych Nitroerg w Krupskim Młynie (Śląskie) mogą potrwać kilka tygodni – przekazał rzecznik spółki Krzysztof Maciejczyk.

Na wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia, czy to ze służbami, czy przy pomocy ekspertów naszych, jak również zewnętrznych, bardzo nam zależy - oświadczył Krzysztof Maciejczyk.

Oczywiście w tym momencie przeprowadzamy tez szereg audytów, tym też zajmie się komisja ekspertów, która wyjaśnia przyczyny zdarzenia - dodał.

Zarząd spółki i nasi eksperci wprowadzają szereg różnych procedur po to, by zadbać o bezpieczeństwo pracowników, bo jest to dla nas priorytet. W tym momencie musimy wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia i sprawdzić, dlaczego do niego doszło - podkreślił.

Po wybuchu, w którym zginęli dwaj pracownicy, firma wprowadziła kilkudniową żałobę.

Jak informowała w poniedziałek straż pożarna, do wybuchu doszło podczas procesu technologicznego mieszania 800 kg nitrogliceryny. Eksplozja była słyszalna w odległości wielu kilometrów od fabryki. Doszczętnie zniszczony został jeden z budynków produkcyjnych, tworząc rumowisko złożone z fragmentów zawalonej konstrukcji obiektu oraz jego wyposażenia. Niewielkie ogniska pożaru po detonacji szybko ugaszono.

Po eksplozji dwóch pracowników nie zgłosiło się w miejscu zbiórki. Jeszcze w nocy byli uznawani za zaginionych. Informację o ich śmierci potwierdziło we wtorek rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, a później prokuratura.

Starszy sierżant Kamil Kubica z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach powiedział podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami przy bramie zakładu, że policjanci wciąż zabezpieczają miejsce po wybuchu. "Ujawniono na miejscu zdarzenia prawdopodobnie szczątki ludzkie, w związku z powyższym mamy uzasadnione przypuszczenie, że śmierć na miejscu poniosły dwie osoby. Zostanie to przeanalizowane przez śledczych" - wskazał policjant.

"W związku z tą informacją, która dotarła do nas od służb, zarząd spółki postanowił wprowadzić żałobę na terenie naszych zakładów, zarówno w Bieruniu, jak i w Krupskim Młynie. Żałobna ta potrwa do piątku włącznie" - powiedział dziennikarzom rzecznik firmy Nitroerg Krzysztof Maciejczyk.

Ofiary to dwaj mężczyźni w wieku 32 i 43 lat z powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego. Jeden z nich miał czteroletni staż pracy, a drugi - sześcioletni. Jak rzecznik, przedstawiciele firmy są w kontakcie z rodzinami ofiar, zaoferowali im także pomoc psychologiczną. "Dzisiaj wypada nam złożyć im wyrazy serdecznego współczucia" - dodał.

Maciejczyk powtórzył, już w poniedziałek zarząd spółki powołał komisję ekspertów, którzy mają za zadanie wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku. W jej skład wchodzą specjaliści zajmujący się chemią materiałów wybuchowych, technolodzy oraz osoby zajmujące się bezpieczeństwem pracy. Maciejczyk zaznaczył, że prace są na wstępnym etapie i według spółki powinny potrwać kilka tygodni.

"Na wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia, czy to ze służbami, czy przy pomocy ekspertów naszych, jak również zewnętrznych, bardzo nam zależy" - oświadczył Maciejczyk.

Rzecznik powiedział, że zakład jest objęty monitoringiem. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie czy nagrania z monitoringu były już sprawdzane. Jak opisywał, do wybuchu doszło w budynku produkcyjnym, w którym produkowane są nitroestrowe materiały wybuchowe. "On ze względu na swoją konstrukcję obwałowany jest wałem ziemnym i ma lekką konstrukcję dachu, właśnie po to, żeby w razie podobnych sytuacji awaryjnych energia poszła do góry. Ten budynek uległ znacznemu zniszczeniu" - mówił. Jak dodawał, do wypadku doszło podczas rutynowych działań związanych w produkcją.

Po wypadku wydział materiałów wybuchowych nitroestrowych, w którym doszło do wybuchu został wyłączony z produkcji, pozostałe części fabryki w Krupskim Młynie pracują normalnie. "Oczywiście w tym momencie przeprowadzamy tez szereg audytów, tym też zajmie się komisja ekspertów, która wyjaśnia przyczyny zdarzenia" - mówił rzecznik firmy.

"Zarząd spółki i nasi eksperci wprowadzają szereg różnych procedur po to, by zadbać o bezpieczeństwo pracowników, bo jest to dla nas priorytet. W tym momencie musimy wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia i sprawdzić, dlaczego do niego doszło" - podkreślił Maciejczyk.

Rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach młodszy kapitan Wojciech Poloczek relacjonował, że w akcji, która zakończyła się w poniedziałek późnym wieczorem ze względu na brak odnalezienia zaginionych, brały udział zastępy PSP z całego woj. śląskiego, a także okoliczne jednostki OSP. "Na miejscu działały dwie grupy specjalistyczne - grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia-Zdroju, która dysponowała trzema zespołami" - powiedział Poloczek. Był tam też przewodnik z psem ratowniczym. Po zakończeniu akcji strażaków miejsce zostało przekazane policji.

Nie wiadomo jak długo potrwają prace w miejscu wybuchu. Będzie to zależało m.in. od działań prokuratury, która we wtorek wszczęła śledztwo. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska powiedziała we wtorek PAP, że postępowanie będzie prowadzone pod kątem art. 163 par. 1 pkt 3 i par. 3 Kodeksu karnego. Chodzi o sprowadzenia katastrofy w postaci eksplozji materiałów wybuchowych, w której zginęli ludzie.

Należący do Grupy KGHM Nitroerg to największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych oraz systemów inicjowania do użytku cywilnego.

Zakład w Krupskim Młynie jest częścią spółki Nitroerg SA, w skład której wchodzi też fabryka w Bieruniu. Firma wytwarza m.in materiały wybuchowe emulsyjne, nitroglicerynowe i amonowo-saletrzane, nieelektryczne systemy inicjowania i zapalniki elektryczne. W przeszłości w zakładach spółki dochodziło już do wypadków, także śmiertelnych.

W styczniu ub. roku w wyniku eksplozji zginął 49-letni pracownik zakładu w Bieruniu. Wybuchły wówczas pozostałości z produkcji, unieszkodliwiane w przeznaczonym do tego miejscu, oddalonym od hal produkcyjnych. Inny 36-letni pracownik trafił do szpitala.

W marcu 2017 r. w Krupskim Młynie w wyniku niewielkiego wybuchu zginął 59-letni pracownik, wykonujący prace remontowe. Dwaj inni robotnicy w wieku 45 i 58 lat trafili wówczas do szpitala.

W marcu 2013 roku w zakładzie w Bieruniu doszło do silnego wybuchu w magazynie-bunkrze na linii produkcyjnej dynamitów. Nikomu nic się nie stało, ale budynek, w którym składowane były nitroestry wykorzystywane w produkcji dynamitu, został zniszczony.

W lipcu 2005 r. w ówczesnych zakładach Nitron w Krupskim Młynie doszło do wybuchu w budynku magazynu nitrogliceryny, skąd trafiała ona na linię produkcyjną. Rannych zostało siedem osób.

W październiku 2004 r. w zakładach w Krupskim Młynie zginęły dwie kobiety w wieku 45 i 50 lat. Eksplozja nastąpiła podczas produkcji stosowanego w górnictwie materiału wybuchowego - metanitu. Kobiety pracowały przy obsłudze urządzenia napełniającego metanitem naboje, kiedy nastąpiła jego awaria i wybuch zgromadzonych w budynku materiałów. W czerwcu 2001 r. w zakładzie pękł zbiornik z kwasem ponitracyjnym. Nie było osób poszkodowanych.