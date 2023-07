Koniec dużego producenta nawozów tuż za naszą granicą

EuroChem zdecydował o wstrzymaniu działalności zakładu na Litwie. Produkująca nawozy fosforowe spółka Lifosa wstrzyma produkcje jesienią 2023 roku.

Choć oficjalnie wygaszanie produkcji ma zacząć się w październiku, to realne jest przyspieszenie tego procesu. 23 maja zakład wstrzymał produkcję nawozów fosforowych z powodu corocznego remontu. Brakuje jednak informacji o wznowieniu produkcji. Możliwe jest więc, że faktycznie zatrzymywanie pracy zakładu ma miejsce już teraz.

Dlaczego zakład z Kiejdan ma problemy? Spółka tłumaczy to niedoborami surowców i problemami logistycznymi. Jest to związane z tym, że Lifosa kupowała surowce głównie od rosyjskich dostawców. Jednak po agresji Moskwy na Ukrainę stało się to w praktyce niemożliwe.

Szef EuroChem Europe i prezes zarządu Lifosy Mark Hechler powiedział na początku czerwca, że ​​przyszłość zakładu będzie zależała od tego, czy stanie się częścią łańcucha dostaw i sprzedaży grupy EuroChem.

W Wilnie odebrane zostało to jako szantaż.

Całą sytuację komplikuje fakt, że Lifosa jest częścią EuroChemu. Ten zaś koncern chociaż zarejestrowany w Szwajcarii, jest częścią imperium rosyjskiego miliardera Andrieja Mielniczenki, na którego sankcje nałożyła Unia Europejska.

Lifosa od maja 2022 roku znajduje się pod kontrolą tymczasowego zarządcy, który czuwa nad tym, aby działalność spółki prowadzona była zgodnie z międzynarodowymi sankcjami.

Obecnie ten produkujący do 3 mln ton związków chemicznych zakład zatrudnia 908 osób.