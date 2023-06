Koniec Grupy Azoty, Orlen przejmuje Puławy

Orlen i Grupa Azoty podpisały list intencyjny w sprawie ewentualnego przejęcia przez paliwowego potentata zakładów chemicznych w Puławach. Sam proces przejęcia miałby się dokonać do końca roku.

Orlen chce stabilizować rynek nawozowy w Polsce.

Nie wiadomo, co z pozostałymi firmami Grupy Azoty.

Po 11 latach największa firma chemiczna w kraju Grupa Azoty - przestaje istnieć w dotychczasowej formie. Największy zakład w spółce - Puławy - ma trafić do Orlenu.

Orlen to naturalny integrator dla branży nawozowej

Sam proces dopiero ruszy. Precyzyjnie pisząc, Orlen przeprowadzi bowiem dopiero due diligence chemicznej spółki, czyli kontrole stanu finansowego Puław. Dopiero później nastąpią kolejne kroki. Samo przejęcie trudno uznać za niespodziankę. O potrzebie przejęcia przez PGNiG (obecnie część Orlenu) firm chemicznych mówiono już bowiem od kilku dekad.

Jak powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek - tym samym spełnia się pomysł, jaki był znany już w latach 90. poprzedniego wieku.

To wówczas zrodził się plan połączenia chemicznych spółek w jeden podmiot. Ostatecznie plany te spaliły na panewce, a firmy raz po raz znajdowały się na krawędzi, nawet bankructwa. Co więcej, rozgorzała pomiędzy nimi wojna cenowa.

Dopiero w latach 2010-2012 cztery spółki: z Tarnowa, Kędzierzyna, Polic i Puław utworzyły ostatecznie jeden podmiot.

Jednak, jak zauważył prezes Obajtek, "choć doszło do połączeń korporacyjnych, to nie było takich w sferze biznesowej".

- Jesteśmy naturalnym integratorem tej branży, będziemy stabilizować branżę nawozową - podkreślił prezes największej polskiej firmy.

Spółki Grupy Azoty - co z nimi będzie po przejęciu Puław?

Logika łączenia firm chemicznych, paliwowych i gazowych w jeden konglomerat jest wysoce uzasadniona. Takie firmy działają na całym świecie. Jednak w całym procesie przejęcia Puław brakuje informacji, co z resztą spółek w Grupie Azoty.

- Przejęcie Puław przez Orlen na krótką metę mogłoby oznaczać napływ gotówki do Grupy Azoty, ale zarazem pozbycie się najbardziej efektywnie produkującej nawozy w grupie spółki - mówił nam kilka dni temu Jakub Szkopek, analityk Erste Securities Polska.

W czym problem? Puławy to największa firma w Grupie Azoty. Ma najnowocześniejsze instalacje produkcji nawozów. Zapewnia gros przychodów i sprzedaży. Co prawda to ona odpowiadała za niemal połowę straty grupy w pierwszym kwartale (ponad połowę z 555 mln zł), zarazem jednak w normalnej sytuacji na rynku nawozów to właśnie Puławy przynosiły najwięcej zysków firmie.

Orlen ma plan wobec Puław i sporo obiecuje spółce

Zdaniem Orlenu przejęcie zakładów w Puławach może przynieść wiele korzyści biznesowych. - Już na wstępnym etapie zidentyfikowano szereg synergii wynikających z planowanej integracji, zarówno operacyjnych, jak i obniżających koszty w obszarze logistyki, sprzedaży, innowacji, czy zakupów - informuje paliwowy potentat

To m.in. atrakcyjna oferta produktowa i zwiększenie konkurencyjności względem podmiotów europejskich i spoza Unii Europejskiej; bilansowanie surowców wewnątrz grupy, efektywniejsze gospodarowanie amoniakiem - kompensowanie braków i nadwyżek, zapewnienie produktów na rynku w trakcie postojów remontowych.

Oszczędności spółka widzi także w transporcie nawozów ich składowaniu, czy w pracach badawczych, a w końcu dochodzenia do zeroemisyjności.

- Zainteresowanie akwizycją Zakładów Azotowych Puławy S.A., wyrażone przez Orlen, to potwierdzenie potencjału naszej puławskiej spółki, która jest ważną częścią Grupy Azoty - powiedział Tomasz Hinc, prezes Azotów.

Prezes zaznaczył w komunikacie, że konieczne jest także przyspieszenie prac związanych transformacja i dekarbonizacją. Zabrakło jednak informacji co dalej z resztą Grupy Azoty.

Wciąż także nie wiadoma jest kwota jaką za Puławy może uzyskać okrojona już chemiczna spółka. Kapitalizacja tej ostatniej to obecnie około 2,3 mld zł.