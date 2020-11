Koronawirus. Logistyczny problem ze szczepionką

Wyścig o szczepionkę na koronawirusa trwa. Podobnie jak wyścig, jak szczepionkę przewieźć i rozdystrybuować. Problem w tym, że branża medyczna nie miała jeszcze nigdy do czynienia ze szczepioną taką, jak opracowana przez giganta farmaceutycznego Pfizer. Czy w tej sprawie zaradzi niemiecka firma biotechnologiczna CureVac, to się okaże.

Są jeszcze oczywiście inne wyzwania, jak wysokie możliwe straty w transporcie, awaria auta, przekroczenie czasu - wtedy cała partia szczepionki może być już spisana na straty. To także dodatkowe gigantyczne koszty, które ktoś będzie musiał ponieść.Być może ratunek nadejdzie ze strony niemieckiej biotechnologicznej firmy CureVac. Powstała w 2000 roku jest pierwszym na świecie przedsiębiorstwem, które wykorzystuje mRNA (nośnik informacji, za pomocą której organizm może samodzielnie wytwarzać własne substancje czynne do zwalczania różnych chorób) do celów medycznych.Założyciel CureVac, dr Ingmar Hoerr odkrył, że gdy jest on podawany bezpośrednio do tkanki, niestabilne biocząsteczkowe mRNA mogą być użyte jako szczepionka lub środek terapeutyczny po optymalizacji - bez skomplikowanych przeformułowań lub pakowania molekularnego.Co więcej CVnCoV - jak nazywa CureVac swą szczepionkę - pozostaje stabilna przez trzy miesiące w temperaturze do plus pięciu stopni. A zatem może być przechowywana przez kwartał w zwykłej lodówce. To świetna informacja - tyle że niemiecka szczepionka wciąż nie przeszła testów... Najwcześniej uda się robić dopiero w przyszłym roku.Wiele zatem wskazuje, że jeśli będziemy chcieli się szybko szczepić, to konieczne będzie na razie nowe podejście do logistyki medykamentów...