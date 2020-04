Koronawirus pokazał duże znaczenie tworzyw sztucznych

Koronawirus COVID-19 przypomniał, że jednorazowe tworzywa sztuczne nie są łatwo zastępowalne, w szczególności w celu zachowania tych samych właściwości higienicznych dla bezpieczeństwa konsumentów - czytamy w liście otwartym Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) do Komisji Europejskiej.

W związku z tym EuPC prosi przesunięcie terminu wdrożenia dyrektywy SUP o co najmniej rok na szczeblu krajowym oraz o zniesienie wszystkich zakazów dotyczących niektórych produktów SUP.- Branża będzie nadal pracować nad aspektami związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym we wszystkich łańcuchach wartości i utrzyma cele dotyczące wykorzystania 10 milionów ton materiałów pochodzących z recyklingu w latach 2025–2030. W tym celu konieczne będzie również wsparcie ze strony Komisji Europejskiej poprzez wyraźne zaakceptowanie recyklingu mechanicznego i chemicznego jako technologii uzupełniających do wspólnych celów Circular Plastics Alliance - czytamy w uzasadnieniu.Według EuPC, odroczenie wdrożenia dyrektywy zapewni wszystkim państwom członkowskim UE więcej czasu na skoncentrowanie się na pilniejszej obecnie walce z COVID-19, również poprzez dystrybucję SUP w sytuacjach zagrożenia. W tym czasie przemysł będzie miał możliwość kontynuowania produkcji zarówno tych jak i innych produktów z tworzyw sztucznych, które są i będą potrzebne w przyszłości.Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) zrzesza 28 krajowych stowarzyszeń i 18 organizacji branżowych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.Adresatami listu są przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides oraz komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevičius.