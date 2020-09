Koronawirus uderzył w wyniki Azotów

Największa polska firma chemiczna Grupa Azoty podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Choć firma jest na plusie to na rezultatach spółki wyraźnym piętnem odcisnęła się sytuacja związana z pandemią. Spadły przychody, marża operacyjna i zysk operacyjny.

Problemy w tworzywach

Dużo gorzej miała się sytuacja w segmencie tworzywa. Odnotowany w I kw. 2020 ok. 10 proc. spadek przychodów pogłębił się w kolejnych miesiącach i sięgnął 44 proc. przekładając się na przychody w wysokości 218 mln zł (spadek o 163 mln zł rok do roku) i marżę EBITDA w wysokości minus 6,3 proc. (spadek o 11,4 punktu procentowego rok do roku). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 591 mln zł (spadek o 199 mln zł rok do roku), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,0 proc. (spadek o 10,9 punktu procentowego rok do roku).Rynek tworzyw szczególnie mocno odczuł skutki pandemii. Ceny poliamidu naturalnego w II kw. bieżącego roku były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 19 proc., a ceny kaprolaktamu o 40 proc. Spadek popytu objął zarówno rynek europejski, jak i azjatycki. W II kw. 2020 roku sprzedaż w ujęciu ilościowym obniżyła się o jedną trzecią rok do roku.Źle było także w segmencie chemia. W porównaniu do roku ubiegłego segment ten odnotował w II kw. bieżącego roku obniżenie przychodów do poziomu 531 mln zł (czyli o 22,2 proc. rok do roku), ale przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 13,0 punktu procentowego do poziomu 20,5 proc.Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1 216 mln zł (obniżenie o 15,2 proc. rok do roku) i 16,6proc. (wzrost o 6,3 punktu procentowego rok do roku). W tym okresie nastąpiło ograniczenie sprzedaży wszystkich istotnych produktów segmentu, obniżyły się również ich ceny, za wyjątkiem bieli tytanowej.Znacząco spadły również ceny podstawowych surowców do produkcji alkoholi i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego. Poprawa marży rok do roku w tym segmencie, pomimo spadku cen i wolumenów sprzedaży, wynika z ujęcia w II kw. 2019 roku w kosztach operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, a także z zaksięgowania w analizowanym okresie bieżącego roku rekompensat z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej na skutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 (przychody z tytuły rekompensat zostały ujęte również w pozostałych segmentach).Grupa Azoty największa firma chemiczna w Polsce. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Oprócz zakładów w Tarnowie tworzą ją spółki w Puławach, Policach i Kędzierzynie.