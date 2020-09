Koronawirus zmniejszył przychody Ciechu

Na wyniki finansowe Grupy Ciech w pierwszej połowie tego roku duży negatywny wpływ miała pandemia koronawirusa. - Zareagowaliśmy szybko, a dodatkowo efekty przyniosły działania podjęte jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa - mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu chemicznej grupy. W sumie przychody spadły o kilkanaście procent, a zysk netto o połowę, licząc rok do roku.

Stopniowa poprawa i odbudowa popytu

Opóźnienie programu inwestycyjnego

Coraz większą sprzedaż generuje produkcja sody oczyszczonej z uruchomionej rok wcześniej instalacji w Niemczech. Według informacji spółki aktualnie trwają procesy certyfikacji wyższych gatunków sody oczyszczonej, a docelowy poziom produkcji z nowej instalacji (50 tys. ton rocznie) ma być osiągnięty do końca roku.W przypadku warzelni soli pandemia wpłynęła na proces realizacji flagowej inwestycji Ciechu, głównie poprzez zamknięcie granic, a także urzędów, co wpłynęło na terminy uzyskania potrzebnych pozwoleń i postęp prac od strony formalnej.Czytaj także: Ciech Sarzyna ze wzrostem udziałów w rynku środków ochrony roślin Negatywny efekt pandemii był szczególnie zauważalny w kwietniu i w maju, a czerwiec przyniósł poprawę i częściową odbudowę popytu. Przychody segmentu sodowego wyniosły 1,022 mld zł.W segmencie organicznym wzrosły przychody ze sprzedaży środków ochrony roślin (wzrost o 43 proc.), co Grupa tłumaczy zmianami w funkcjonowaniu tego obszaru działalności: udoskonaleniem jakości procesów, zmianą i poprawą relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi oraz poszerzeniem portfela produktów. Wpływ na sprzedaż miało również związane z tymi zmianami przesunięcie części sprzedaży z IV kwartału 2019 na I kwartał 2020 roku. Negatywnie na przychody segmentu organicznego, w obszarze sprzedaży pianek poliuretanowych, wpłynęła pandemia COVID-19.„Ograniczenia w handlu i zamknięcie centrów handlowych oraz sklepów meblarskich w Polsce i Europie poskutkowało przejściowym obniżeniem popytu na meble i materace, a w konsekwencji na sprzedawaną przez Grupę Ciech piankę” – czytamy w komunikacie spółki. Po odblokowaniu gospodarki popyt na pianki szybko powrócił na poziomy sprzed pandemii.W sumie przychody segmentu organicznego wzrosły jednak o 7,2 proc., do 333,973 mln zł.W segmencie krzemiany i szkło Grupa zanotowała spadek przychodów o 7,2 proc., co było związane głównie ze zmniejszeniem popytu na krzemiany ze strony klientów z łańcucha wartości branży motoryzacyjnej (głównie producenci opon), szczególnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19.Segment transportowy osiągnął przychody na poziomie 61,851 mln zł, co oznacza spadek o 12,2 proc.- Ostrożnie oceniamy, że w przypadku biznesu sodowego, solnego i krzemianowego ożywienie przyjmie kształt wydłużonej litery U, a w przypadku pianek widzimy mocne odbicie V-kształtne. Pozostałe biznesy nie odczuwają na chwilę obecną znaczących skutków pandemii. Jednocześnie, w wyniku turbulencji wywołanych lockdownem i spowolnieniem gospodarczym, mamy do czynienia z opóźnieniem realizacji programu inwestycyjnego, ale jego wydłużenie w okresie niepewności rynkowej nie wpływa na cele zapisane w strategii Grupy, a jedynie na termin ich realizacji – dodaje Dawid Jakubowicz.Czytaj także: Ciech: po wiosennych ograniczeniach rośnie produkcja pianek i krzemianów Spółka poinformowała, że poziom przychodów osiągniętych w pierwszym półroczu 2020 „został również skorygowany o rozliczenie różnic kursowych związanych z wyemitowanym zadłużeniem w euro, które w przeszłości zostało wyznaczone jako zabezpieczenie przychodów w euro od 2020 roku. Rozliczenie to będzie kontynuowane w kolejnych kwartałach, aż do całkowitego pokrycia skumulowanej wartości ujemnego kapitału z tytułu zabezpieczenia przychodów. Całkowita wartość kapitału z tego tytułu to -22,5 mln zł, z czego za pierwsze półrocze rozliczono -10,2 mln zł”.Po pierwszym półroczu zysk brutto na sprzedaży działalności kontynuowanej wyniósł 332,575 mln zł i był niższy od ubiegłorocznego o 15,7 proc. Wynik z działalności operacyjnej dotyczącej działalności kontynuowanej kształtował się na poziomie 116,679 mln zł, co stanowi spadek o 19,7 proc.Na działalności finansowej spółka odniosła stratę w wysokości 38,91 mln zł, niemal o jedną trzecią większą niż przed rokiem. Spółka wyjaśnia, że na obszar działalności finansowej wpłynęły głównie wyższe dodatnie różnice kursowe, odsetki od kredytów oraz wycena instrumentów finansowych.Skonsolidowany wynik netto (uwzględniający działalność kontynuowaną oraz zaniechaną) wyniósł 34,017 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem to spadek o 57,3 proc. Jak podaje spółka „niższy poziom wyniku netto w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wynika głównie z niższych wyników na podstawowej działalności, ujemnych wycen instrumentów finansowych oraz licznych obciążeń podatkowych”.