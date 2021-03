Krakowski i globalny – beneficjent pandemii dzieli się zyskami i idzie na zakupy

- Mercator Medical zamierza nie tylko utrzymywać, ale zwiększyć swój rynkowy udział w produkcji rękawic medycznych, który na świecie osiągnie za rok poziom ok. 500 mld sztuk rocznie, a w 2025 roku ma sięgnąć 1000 mld sztuk. Poza rozwojem produkcji i dystrybucji rękawic jednorazowych, firma zamierza również być aktywnym podmiotem na rynku M&A - mówi w rozmowie z WNP.PL dr Wiesław Żyznowski, prezes zarządu i wiodący akcjonariusz Mercator Medical SA.

Oczywiście nie ma rozwiązań idealnych. Jedną z bolączek skupu jest większy wysiłek organizacyjny po stronie spółki i konieczność wykonania ruchu ze strony akcjonariuszy, a także podjęcie przez nich decyzji o uczestnictwie w skupie. Możliwość wyboru, czy pobieram wypłatę zysku ze spółki, czy może wolę niejako reinwestować ten zysk i proporcjonalnie zwiększyć udział w akcjonariacie, to jednak, w moim odczuciu, dodatkowa zaleta skupu.- Przyspieszenia wzrostu rynku, na którym działamy. Przed pandemią rynek rękawic jednorazowych rósł średnio o 5,8 proc. w latach 2010-2016 i przyspieszył do średnio 12,4 proc. wzrostu w latach 2016-2019. Pandemia sprawiła, że świadomość społeczeństw co do przenoszenia patogenów wzrosła, a prognozy rynkowe mówią o dalszym przyspieszeniu wzrostu globalnej sprzedaży rękawic do blisko 20 proc. średniorocznie.Trwająca pandemia oznacza jednocześnie skokowy wzrost popytu, skokowy wzrost bazy do dalszych wzrostów. Przy wcześniejszych dwóch pandemiach XXI wieku - świńskiej grypy i SARS - sprzedaż rękawic w kolejnych latach nigdy nie spadła poniżej wcześniejszych poziomów, a nawet notowała dalsze wzrosty w następnych latach. Szacuje się, że liczba produkowanych rękawic na świecie osiągnie za rok ok. 500 mld sztuk i nie będzie to koniec wzrostów. W 2025 roku produkcja ma sięgnąć 1000 mld sztuk rękawic. Mercator jest uczestnikiem tego rynku i chcemy nie tylko utrzymywać, ale zwiększyć nasz rynkowy udział.Możliwość reakcji na globalne zmiany popytu zapewniają nam własne zakłady produkcyjne w Tajlandii. Obecnie mamy tam dwie fabryki, które mają łącznie 17 linii produkcyjnych o całkowitej mocy wytwórczej ok. 260 mln rękawic miesięcznie, czyli ok. 3,1 mld rocznie. Wytwarzają one jednorazowe rękawice medyczne z przemysłowo pozyskiwanego lateksu syntetycznego, które trafiają do odbiorców w około 70 krajach na świecie, przy czym większość eksportowana jest kontenerami do Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii.Rozpoczęliśmy budowę trzeciego zakładu produkcyjnego wysokomarżowych rękawic industrialnych o mocach wytwórczych ponad 0,8 mld rękawic rocznie. Jego koszt to około 150 mln zł, a uruchomienie pierwszych linii planowane jest na koniec tego roku. Nowy zakład to jednak dopiero pierwszy, mały krok w realizacji naszej strategii rozwoju, w której jest miejsce na projekty o dużej skali, oddające potencjał i ambicje Grupy Mercator Medical.- Z racji dostępnego miejsca i koncentracji działalności zakładamy, że jeśli będziemy dalej inwestować w moce produkcyjne, to już w innych lokalizacjach, nie tak odległych. Światowym centrum produkcji rękawic pozostaje bowiem Azja Południowo-Wschodnia.- Tak jak wspomniałem, obecnie możemy produkować ponad 3 mld rękawic rocznie, a za rok będzie to około 4 mld sztuk. W spokojniejszych, niepandemicznych czasach naszym obszarem produkcji były i będą głównie rękawice specjalistyczne, wyżej marżowe, a nie „mainstreamowe”. Obecnie oczywiście produkujemy również właśnie takie rękawice do zastosowań diagnostycznych, medycznych, pomagamy w tym aspekcie światu uporać się z COVID-em. Nie mogę dzisiaj ujawnić jeszcze naszych zamierzeń co do rozbudowy mocy produkcyjnych, ale - realnie patrząc - pozostaniemy średniej wielkości producentem; najwięksi są od nas nawet 20 razy więksi i tacy pozostaną.Natomiast dużo większe możliwości mamy w dystrybucji, gdzie dynamicznie rośniemy, mamy efektywne know-how i potencjał, aby stać się światowym liderem. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy sprzedawali wielokrotnie więcej niż obecnie - ok. 4 mld rękawic w sferze dystrybucyjnej. Zbudowaliśmy pozycję „numeru jeden” w naszym regionie, prowadzimy udaną ekspansję w Europie Zachodniej, a przed nami są szanse biznesowe także na rynkach pozaeuropejskich, na których nasze marki jeszcze nie mają właściwej pozycji. Naszą ambicją dystrybucyjną jest posiadanie jak najszerszej oferty rękawic. Obecnie jest to portfel 120 produktów własnych oraz cenionych globalnych marek. I nawet w burzliwym roku 2020 wprowadziliśmy do oferty dziewięć nowych rodzajów rękawic, a w 2021 i 2022 r. wprowadzimy kolejne.Naszym atutem i wyróżnikiem jest na pewno to, że posiadamy dwie uzupełniające się nogi – produkcję i dystrybucję. Mając własną produkcję i oferując rękawice innych producentów, możemy z dużą swobodą i elastycznością przesuwać strumienie towarów w taki sposób, w jaki nam się to w danym momencie najbardziej opłaca.- Poza rozwojem produkcji i dystrybucji rękawic jednorazowych, zamierzamy również być aktywnym podmiotem na rynku M&A. Widzimy komplementarne biznesy do naszych, analizujemy synergie. To, co mocno mnie zajmuje, to dopinanie kwestii związanych z zupełnie nowym biznesem, pasującym jednak do naszej obecnej działalności i korzystającym z naszych kompetencji. Biznes ten otworzy nam nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie innowacyjności i skalowalności. Zakładam, że powinienem móc go przedstawić być może już w tym roku. Rozbudowujemy zespół, aby rosnąć w nowych obszarach – także związanych z naszą dotychczasową działalnością, jak e-commerce naszych produktów.- Pracujemy intensywnie zarówno nad wzrostem organicznym, jak również nad innymi, nowymi kierunkami rozwoju. Mamy przy tym świadomość, że nasze poczynania śledzi dużo podmiotów, nie tylko z naszej branży. Dlatego też oczywiście będziemy informować o naszych działaniach, ale dopiero na takich ich etapach, kiedy będziemy czuli się bezpiecznie i komfortowo. Tworzymy przecież fundamenty pod długoterminowy, dynamiczny wzrost Grupy. To są ogromnie ważne projekty, dzięki którym polski, krakowski Mercator Medical staje się prawdziwie globalnym biznesem, rozpoznawanym na świecie.