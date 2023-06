Kto najwięcej zyska na zakupie Puław przez Orlen

Orlen przejmując najcenniejszy zasób Grupy Azoty może być wielkim wygranym transakcji zakupu Puław. Jednak na razie zbyt wiele jest niewiadomych dotyczących całej transakcji, by stwierdzić, komu się ona najbardziej opłaca, a kto może na niej stracić.

Nie wiadomo na razie, ile akcji Puław miałby kupić Orlen.

Transakcja wymusiłaby nowe ułożenie struktury Grupy Azoty.

Zakup Puław przez Orlen ma zostać sfinalizowany do końca roku.

Informacja, że Orlen zacznie badać finanse Grupy Azoty Puławy, spowodowała gwałtowny wzrost kursu akcji chemicznej spółki. Jednak droga do sfinansowania ewentualnej transakcji jest jeszcze bardzo daleka. Na razie trudno ocenić, czym się ona zakończy, bo kontretnych informacji jest jak na lekarstwo.

Jeden cel już został osiągnięty - sytuacja wokół Azotów się uspokoi

Gigantyczna strata grupy Azoty – 555 mln złotych po pierwszym kwartale pokazała, że kondycja finansowa chemicznego potentata jest słaba. Co więcej, na koniec półrocza naruszone będą kowenanty, czyli klauzule umowne stosowane przy umowach kredytowych. W krańcowym przypadku mogłoby się to stać powodem wycofania banków i doprowadzić Azoty do katastrofy.

Tymczasem deklaracja Orlenu, nawet jeśli nie rozwiązuje problemu zadłużenia, to i tak jest pozytywna.

- Uspokaja wierzycieli. Pokazuje, że państwo interesuje się spółką – mówi nam Jakub Szkopek, analityk Erste Securities Polska.

Co to może oznaczać? Że Azoty zyskały czas, a atmosfera wokół spółki nieco zelżała.

Druga informacją dnia jest taka, że Orlen chciałby zakończyć całą transakcję jeszcze do końca roku. Inna sprawa, czy to realny termin. Poza tymi pewnikami niewiele jednak wiadomo.

- Zastanawiałem się nad notą informacyjna i krótkim komentarzem, ale ze względu na brak jakichkolwiek informacji poza deklaracją woli nie zrobię tego – mówi nam analityk giełdowy z państwowego banku (poprosił o anonimowość).

Związkowcy spotkali się z prezesem Danielem Obajtkiem

Parametry transakcji na razie owiane są tajemnicą – część naszych rozmówców uważa, że nie zostały do tej pory nie tylko ustalone, ale nawet naszkicowane.

Po briefingu prasowym, na którym prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział o planach transakcji, szef Orlenu spotkał się z szefami najważniejszych w Grupie Azoty Puławy związków zawodowych.

- Spotkanie trwało około godziny. Zgodziliśmy się z diagnozą prezesa Obajtka, że u zarania tworzenia Grupy Azoty popełniono błąd i lepsza spółka została przejęta przez słabszą. Jednak poza deklaracją, że jest wola polityczna i transakcja miałby zostać sfinalizowana do końca roku, nie uzyskaliśmy konkretów – mówi nam Sławomir Wręga, szef Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Puławach, najsilniejszej tamtejszej organizacji związkowej.

Tymczasem pytań, na które odpowiedzi pozwoliłyby ocenić transakcję jest sporo.

Ile akcji i w jakiej cenie - to najważniejsza do rozstrzygnięcia kwestia

Najważniejszym pytaniem jest to, ile akcji Puław będzie chciał kupić Orlen. Obecnie Grupa Azoty ma 95,98 proc. akcji Puław. Teoretycznie zakup ich wszystkich (wycena na wtorek 6 czerwca) kosztowałby około 1,4 mld zł.

Nie są to pieniądze dla Orlenu szczególnie wielkie. Jednak czy jest sens zakupu wszystkich akcji? Oznaczałoby to szereg wymogów. Np. Orlen musiałby ogłosić wezwanie na resztówkę (pozostałe akcje). Potrzebna byłaby wówczas zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację np. w sferze saletry amonowej.

- Pytaniem jest jeszcze forma zapłaty. Realna jest np. gotówka, ale i np. dostawy gazu. Możliwości jest bardzo wiele. Dopóki ich nie poznamy, trudno będzie ocenić transakcję. Nie znamy także wyceny papierów – mówi nam analityk z państwowego banku.

Co ciekawe, uważa on, że wcale nie jest przesądzone przejęcie przez Orlen wszystkich akcji Puław.

- Z wielu względów np. zakup 30 proc. byłby wystarczający. Spółka miałaby większość blokującą, a zarazem znacząco wzmocniłaby finansową pozycję Azotów – podkreśla nasz rozmówca. Ułatwiłoby to zresztą sam proces przejęcia.

Jak podzielić majątek Puław - oto jest pytanie

Dużym problem w całym przedsięwzięciu będzie konstrukcja transakcji w ten sposób, aby nie ucierpiały pozostałe spółki Grupy Azoty. Prezes Obajtek co prawda twierdzi, że połączenie z 2012 roku miało korporacyjny charakter, a nie biznesowy, ale nie do końca odpowiada to stanowi faktycznemu.

Jedną z najtrudniejszych do pogodzenia kwestii będzie sprawa handlu nawozami. Te działania znajdowały się bowiem w gestii autoryzowanego dystrybutora nawozów Grupy Azoty – Agrochemu Puławy.

Przejęcie przez Orlen Puław oznacza utratę przez pozostałe spółki Azotów kluczowego kanału dystrybucyjnego.

Jak mówią nam związkowcy z Tarnowa, takich "kwiatków" może być dużo więcej. Spółki działały razem ponad 12 lat i zostały wypracowane liczne więzi, które teraz mogą zostać zerwane.