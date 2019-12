Kurtyka: kaucja za plastikowe butelki to kwestia miesięcy

Wprowadzenie kaucji za butelki plastikowe to kwestia miesięcy - zapowiedział w poniedziałek minister klimatu Michał Kurtyka Dodał, że do czerwca zostanie przedstawiona propozycja ustawowa.

W rozmowie w Polsat News, nawiązując do expose premiera Mateusza Morawieckiego Kurtyka zadeklarował, że w celu ograniczenia obiegu plastiku, w ciągu "miesięcy" zostanie wprowadzony system kaucyjny za jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych. Minister dodał, że wiąże się to z "poszerzeniem odpowiedzialności producenta". Kurtyka zapowiedział przedstawienie do czerwca propozycji ustawowej w tej sprawie.

W listopadowym wywiadzie dla radiowej Jedynki minister mówił, że jednym z priorytetów Ministerstwa Klimatu będzie ograniczenie ilości odpadów. Jak podkreślał, droga do tego wiedzie przez bodźce ekonomiczne, m.in. nadanie odpadom określonej wartości.

"Chciałbym wprowadzić zasadę poszerzonej odpowiedzialności producenta. Chciałbym, żebyśmy nadali odpadom pewną wartość" - mówił Kurtyka w Jedynce.

Jak tłumaczył, dziś pewien problem polega na tym, że materiały takie jak złom, szkło czy plastik są wyrzucane, ponieważ nie mają wartości.

"W momencie, gdy stworzymy system, w którym nadamy wartość tym surowcom, będziemy mogli nie tylko ograniczyć koszty, ale poprzez racjonalne bodźce ekonomiczne skłonić producentów, by choćby opakowania były jak najbardziej ekologiczne. Takie, które można potem w łatwy sposób przeznaczyć do odzysku" - wyjaśnił.



Przypomnijmy, że Unia Europejska chce, by od 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku wyniósł 77 proc., a do 2029 r. - 90 proc.



Konieczność zebrania 90 proc. wprowadzonych na rynek butelek plastikowych sprawia, że system kaucyjny może okazać się jedynym rozwiązaniem. Zdaniem ekspertów Deloitte, wprowadzenie depozytu nie jest jednak rozwiązaniem idealnym – obejmie on jedynie ok. 1/3 opakowań trafiających do naszych domów.



