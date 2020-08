Lanxess dobrze przechodzi przez pandemię

Niemiecki koncern chemiczny Lanxess dobrze znosi trudne warunki rynkowe spowodowane pandemią koronawirusa. Firma podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze i i potwierdziła swoją prognozę na cały rok.

W segmencie Advanced Intermediates obie jednostki biznesowe odnotowały słabszy popyt w wyniku pandemii koronawirusa. Sprzedaż spadła o 19,8 proc., z 585 mln euro do 469 mln euro, także z powodu obniżek cen. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 100 mln euro i był o 12,3 proc. mniejszy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 114 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do satysfakcjonującego poziomu 21,3 proc. wobec 19,5 proc. w analogicznym kwartale poprzedniego roku.Pandemia doprowadziła również do znacznego spadku wielkości sprzedaży w segmencie Specialty Additives, w szczególności ze względu na niższy popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego oraz naftowego i gazowego. Sprzedaż spadła o 20,4 proc., z 506 mln euro do 403 mln euro. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 63 mln euro i był o 29,2 proc. mniejszy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 89 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszyła się z 17,6 proc. do 15,6 proc.W segmencie Consumer Protection utrzymał się korzystny trend w zakresie sprzedaży i zysków. Było to w szczególności zasługą dobrych wyników jednostki biznesowej Saltigo w dziedzinie agrochemikaliów. Do wzrostu zysków przyczyniło się również utrzymujące się duże zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne w jednostce biznesowej Material Protection Products.Koncern Lanxess jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. W 2019 roku osiągnął sprzedaż w wysokości 6,8 mld euro. Obecnie koncern zatrudnia około 14 300 pracowników w 33 różnych krajach. Podstawowym przedmiotem działalności koncernu Lanxess jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.