Lego chce być bardzie eko. Będzie produkować "roślinne" klocki

Duński producent klocków Lego w 2022 roku zanotował wzrost obrotów do 64,6 miliardów koron, czyli około 9 miliardów euro. Zysk netto był wyższy o 4 procent i wyniósł 1,9 miliarda euro. Firma pracuje nad nowym materiałem do produkcji klocków.

W okresie dwóch lat trwania pandemii duński producent klocków, firma Lego notowała bardzo duży popyt na swoje wyroby. Szczególnie rosła w tym czasie sprzedaż z wykorzystaniem kanałów internetowych.

Miniony rok oznaczał powrót do normalności po pandemii, ale okazało się, że przygotowanie przez Lego nowych produktów przyciągnęło klientów. Dzięki temu przychody netto wzrosły o 17 procent w ujęciu rok do roku, do 64,6 miliardów koron duńskich, czyli około 9 miliardów euro, z czego sprzedaż klocków była wyższa o 12 procent, a za resztę odpowiadały parki rozrywki. Wzrost odnotowano pomimo decyzji o zaprzestaniu sprzedaży klocków w Rosji.

Firma rozpoczęła kolejny etap realizacji nowej strategii polegającej na produkcji klocków jak najbliżej klientów. Zakończono budowę nowej fabryki w Wietnamie, trwa obecnie inwestycja fabryki w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe zakłady Lego zlokalizowane są w Meksyku, Chinach, Czechach, Danii i na Węgrzech.

Do produkcji nowych klocków wykorzystuje się coraz więcej plastiku pochodzącego z recyklingu. Docelowo ma zostać całkowicie wyeliminowany surowiec pochodzący bezpośrednio z przerobu ropy naftowej. Trwają także prace nad nowym materiałem, który będzie tańszy, lżejszy i pochodzący z roślin.

Lego cały czas stawia na bezpośrednią sprzedaż i wizualizację rozwiązań z zastosowaniem klocków. Dlatego stopniowo zwiększa się ilość sklepów, w 2022 roku otwarto 115 nowych salonów, co daje łącznie około 900 placówek.