Lotos i Grupa Azoty wskazują drogę do składowania CO2

Lotos Petrobaltic wraz z partnerami – Grupą Lotos oraz Grupą Azoty – zaprezentowali zbiór rekomendacji co do zmian legislacyjnych mających umożliwić uruchomienie w Polsce wielkoskalowych, komercyjnych projektów dot. podziemnego składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage – CCS).

Podziemne składowanie dwutlenku węgla - CCS - jest jedną z metod wypełnienia klimatycznych zobowiązań - z jednej strony powoduje uniknięcie emisji CO2 do atmosfery, z drugiej zaś pozwala na kontynuację dotychczasowej działalności.



W opracowanej przez Lotos i Grupę Azoty "Zielonej księdze dla rozwoju CCS w Polsce” znalazły się rekomendacje co do zmian przepisów powszechnie obowiązujących. Dokument trafił również do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które 25 października br. rozpoczęło konsultacje publiczne w tym zakresie.

Wstępne szacunki wskazują, że pojemność zlokalizowanych w Polsce struktur geologicznych nadających się do działalności CCS wynosi setki milionów ton CO2.