Lotos zainwestuje w Police

Grupa Lotos zainwestuje 500 mln złotych w Polimery Police. W piątek 13 grudnia naftowy koncern oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” zawarły porozumienie w tej sprawie.

Spółki z Grupy Azoty zobowiązały się do zainwestowania w Projekt kwoty do 1,4 mld zł, w tym środków z oferty publicznej akcji w Grupie Azoty Police. 10 grudnia Grupa Azoty objęła 8 551 500 sztuk akcji w ramach emisji akcji Grupy Azoty ZCh Police, za łączną kwotę 291,2 mln zł. Wcześniej na Skarb Państwa zdecydował o objęciu ponad 5,5 mln nowych akcji serii C wyemitowanych przez Police za 56,2 mln zł. Czytaj także: Fuzja Orlenu i Lotosu przeszkodą dla Polimerów Police W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do produkcji polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.- Zakładamy, że skonsolidowane przychody Grupy Azoty w 2023 roku tylko dzięki Projektowi Polimery Police wzrosną o ok. 2,5 mld zł rocznie, co jednocześnie pozwoli podwoić udział segmentu tworzyw sztucznych do ponad 30 proc. łącznej sprzedaży. – podkreśla prezes Wardacki.