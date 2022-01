Mabion ma nowe zlecenia na szczepionkę przeciw COVID-19

Mabion poszerza zakres współpracy ustalony w umowach zawartych z Novavaxem w październiku i marcu 2021 roku. Uzgodnił z amerykańskim partnerem dwa dodatkowe obszary zleceń, które wykonywane były w innych laboratoriach pracujących na rzecz amerykańskiego koncernu. To kluczowe elementy procesu wytwarzania szczepionki przeciw COVID-19.

- Novavax docenia tempo, w jakim prowadziliśmy dotychczasowe procesy, w tym transfer technologii. Wybór Mabionu do wytworzenia banków komórkowych został przeprowadzony w drodze międzynarodowego konkursu, w którym nasza oferta okazała się najbardziej atrakcyjna przy spełnieniu wszystkich wymogów Novavaxu. Potwierdza to nasz duży potencjał na rynku CDMO, co będziemy chcieli wykorzystywać w przyszłości. Liczymy, że dodatkowe zlecenia mogą otworzyć nam drogę do jeszcze szerszej współpracy z Novavaxem w zakresie wytwarzania biologicznych produktów leczniczych – komentuje Sławomir Jaros, członek zarządu ds. naukowych i operacyjnych Mabionu.Zlecona spółce przez Novavax usługa wytworzenia banków komórkowych będzie przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 roku, zgodnie z określonymi w zamówieniu wymogami technicznymi i jakościowymi oraz według standardów Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP).Mabion jest zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, której głównym obszarem działania jest opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). Firma rozwija działalność w zakresie CDMO - usługi kontraktowego rozwoju, produkcji GMP oraz usług analitycznych GMP/GLP. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.