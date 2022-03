Mabion przed ogromną szansą. Może znacząco wzmocnić moce

Mabion to polska spółka zajmująca się opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek leków biotechnologicznych. Ma umowę z koncernem Novavax na komercyjne wytwarzanie antygenu szczepionki na COVID-19. - Kontrakt rozszerzył nasze możliwości rozwoju. Mamy nadzieję, że amerykański koncern będzie jednym z kilku naszych wieloletnich partnerów biznesowych – wypowiada się w rozmowie z WNP.PL Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu Mabionu.

Nowe obszary

Spółka prowadzi proces przemysłowej hodowli rekombinowanych komórek z wykorzystaniem bioreaktorów. Tempo produkcji w naszym zakładzie będzie stopniowo wzrastać i z wykorzystaniem dwóch bioreaktorów osiągnie docelową wydajność w połowie tego roku.W przyszłym roku - w wyniku planowanych inwestycji, które zakończą się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 roku - zwiększymy skalę wytwarzania do czterech bioreaktorów.- Rozszerzyliśmy zakres współpracy o dwa dodatkowe elementy, które są kluczowe dla procesu wytwarzania szczepionki przeciw COVID-19. Pierwszy z nich to usługa produkcji w środowisku GMP banków komórkowych, która jest realizowana zgodnie z planem od końca stycznia i obecnie znajduje się na końcowym etapie. Banki komórkowe będą wykorzystywane jako kluczowy materiał biologiczny, stanowiący bazę do wytwarzania antygenu do szczepionek Nuvaxovid w zakładzie Mabionu oraz u innych partnerów koncernu Novavax.Drugi nowy element współpracy to usługi analityki kontraktowej w dziedzinie jakości wyprodukowanego przez nas - a także przez inne zakłady - antygenu, która stanowi krytyczny obszar procesu wytwarzania szczepionek. To konkretne działanie zostało zakontraktowane na lata 2022-025, czyli cały okres trwania umowy produkcyjnej z amerykańskim koncernem biotechnologicznym.Czytaj: Duży skok sprzedaży polskiej spółki biotechnologicznej BioMaxima - Budowaliśmy kompetencje przez lata pracy nad projektami z kręgu terapeutycznych białek rekombinowanych. Teraz poszerzamy współpracę z amerykańskim partnerem o nowe obszary.Od momentu podpisania kontraktu na komercyjne wytwarzanie szczepionki na COVID-19 rozszerzamy działalność w kwestii CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation), stając się podmiotem prowadzącym kompleksowy zakres kontraktowego rozwoju, wytwarzania i analityki produktów leczniczych.- W tym roku skupimy się przede wszystkim na realizacji kontraktu na wytwarzanie antygenu białkowego. Stopniowo będziemy zwiększać jego skalę, planujemy także wzrost zatrudnienia.W perspektywie najbliższych kilku lat widzimy natomiast Mabion jako spółkę z ugruntowaną pozycją w kontraktowym wytwarzaniu oraz przygotowaną do komercjalizacji naszego leku MabionCD20 - wraz z zoptymalizowanym portfolio przyszłych produktów.W kilkuletniej perspektywie znacząco wzmocnimy także nasze moce produkcyjne, dzięki czemu będziemy mogli realizować również kontrakty dla innych firm na jeszcze większą skalę.Warto dodać, że umowa produkcyjna z Novavaksem została zawarta do końca 2025 roku z możliwością jej przedłużenia - i mamy nadzieję, że amerykański koncern będzie jednym z kilku wieloletnich partnerów biznesowych Mabionu. Czytaj: Zagospodarowane odpady i korzyść dla rolnictwa. Biostra komercjalizuje innowacyjną technologię