Mabion znowu notuje stratę, ale mniejszą

Notowany na warszawskiej giełdzie Mabion, po trzech kwartałach z rzędu zakończonych z zyskiem, trzeci kwartał 2022 roku zakończył z ponad 5 milionami złotych straty netto.

Mabion odnotował 5,1 mln zł straty netto w trzecim kwartale 2022 roku wobec 15,6 mln zł straty rok wcześniej. Przychody razem sięgnęły 38,5 mln zł, rok wcześniej spółka nie odnotowała przychodów.

W okresie styczeń - wrzesień 2022 roku spółka miała 7,5 mln zł zysku netto w porównaniu z 35,2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 121 mln zł w porównaniu z 1,6 mln zł rok wcześniej.

- Ostatnie kwartały to okres udanej współpracy z Novavax, która stabilizuje naszą pozycję finansową oraz pozwala na planowanie dalszych kroków w kierunku dynamicznego rozwoju spółki jako zintegrowanej firmy świadczącej usługi CDMO. Dzięki podpisanym we wrześniu br. aneksom do umowy z Novavax, nasza współpraca została wydłużona do 2026 roku oraz uzupełniliśmy kontrakt o zapis dotyczący zapewnienia odpłatnego dostępu do zdolności produkcyjnych spółki w postaci zarezerwowanych slotów produkcyjnych. Takie rozwiązanie daje nam przewidywalność przepływów operacyjnych oraz zwiększa naszą atrakcyjność u potencjalnych partnerów biznesowych - mówi Krzysztof Kaczmarczyk, prezes Mabionu.

Dodaje, że spółka systematycznie zwiększa zakres prac w ramach umowy produkcyjnej zawartej z firmą Novavax.