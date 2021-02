Materiały antybakteryjne od Grupy Azoty

Ostatnio częściej zwracamy uwagę, że tworzywa, oprócz przydatności i wygody w codziennym życiu, zapewniają nam też bezpieczeństwo. Sprzęt ochronny wykonany w większości właśnie z tworzyw, folii i włókien sztucznych poprawia higienę i umożliwia efektywną walkę z niepożądanymi bakteriami. Opracowany w Grupie Azoty Tarnamid MB AMB to koncentrat antybakteryjny z dodatkiem srebra, którego bazowym tworzywem jest poliamid 6 produkowany przez spółkę.

Ekspansja w kraju i za granicą

Grupa Azoty jest jednym z wiodącym producentów poliamidu 6 w Europie, w swoich laboratoriach co roku przeprowadza tysiące badań poprawiających parametry tworzyw, zmniejszających ich wpływ na środowisko oraz zwiększających komfort i bezpieczeństwo użytkowników.Tworzywa - Tarnamid i Alphalon to nazwy handlowe poliamidu 6 produkowanego zarówno w Tarnowie jak i w Guben (spółka Grupa Azoty ATT Polymers) oraz Tarnoform to nazwa handlowa poliacetalu (POM) produkowanego w Tarnowie.Wymienione tworzywa produkowane są zarówno w formie naturalnej, jak i modyfikowalnej. Baza receptur tworzyw modyfikowanych jest olbrzymia. To efekt wykorzystania własnego zaplecza R&D, jak i współpracy Grupy Azoty z wiodącymi polskimi instytucjami naukowo-badawczymi.Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid 6, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.Grupa rozwija się nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych. Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins.Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.Zobacz także: Grupa Azoty ZAK dołącza do grona firm logistycznych